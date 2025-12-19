Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

Thị trường có diễn biến giao dịch chậm, thanh khoản suy giảm trong phiên đáo hạn phát sinh 19/12. Chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với áp lực bán thấp. Kết phiên, VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,20%) lên mức 1.676,98 điểm. Giao dịch của khối ngoại tích cực khi mua ròng 531 tỷ trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 301 tỷ đồng trên HOSE.

﻿Cụ thể, MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 52 tỷ đồng, theo sau là FPT (49 tỷ), MBB (38 tỷ), STB (28 tỷ), HPG (25 tỷ), VCI (25 tỷ), SSI (23 tỷ), VIC (23 tỷ), TCB (21 tỷ) và VIX (20 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

﻿Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại DGC với giá trị -104 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-39 tỷ), FUEPTVND (-15 tỷ), VJC (-3 tỷ) và CII (-2 tỷ đồng). Ngoài ra, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận trạng thái bán ròng nhưng giá trị không đáng kể như AAA, FUEVN100, GMD, HDB và OCB.