Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

19-12-2025 - 17:54 PM | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

Tự doanh CTCK mua ròng 301 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường có diễn biến giao dịch chậm, thanh khoản suy giảm trong phiên đáo hạn phát sinh 19/12. Chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với áp lực bán thấp. Kết phiên, VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,20%) lên mức 1.676,98 điểm. Giao dịch của khối ngoại tích cực khi mua ròng 531 tỷ trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 301 tỷ đồng trên HOSE.

﻿Cụ thể, MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 52 tỷ đồng, theo sau là FPT (49 tỷ), MBB (38 tỷ), STB (28 tỷ), HPG (25 tỷ), VCI (25 tỷ), SSI (23 tỷ), VIC (23 tỷ), TCB (21 tỷ) và VIX (20 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

﻿Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại DGC với giá trị -104 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-39 tỷ), FUEPTVND (-15 tỷ), VJC (-3 tỷ) và CII (-2 tỷ đồng). Ngoài ra, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận trạng thái bán ròng nhưng giá trị không đáng kể như AAA, FUEVN100, GMD, HDB và OCB.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại?

Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại? Nổi bật

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn?

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn? Nổi bật

Khánh thành 'siêu sân bay' hiện đại nhất Việt Nam

Khánh thành 'siêu sân bay' hiện đại nhất Việt Nam

17:29 , 19/12/2025
Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

17:20 , 19/12/2025
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) thoát sàn, gần 10% vốn sang tay trong một phiên

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) thoát sàn, gần 10% vốn sang tay trong một phiên

16:56 , 19/12/2025
Gemadept chưa giải ngân hết số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024

Gemadept chưa giải ngân hết số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024

16:45 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên