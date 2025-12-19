Khánh thành 'siêu sân bay' hiện đại nhất Việt Nam

Ngày 19/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ khánh thành và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành . Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến dự.

Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines chở Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đáp xuống sân bay Long Thành (ảnh: Duy Anh)

Dự án Cảng HKQT Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 05 triệu tấn hàng hóa/năm được chia làm 3 giai đoạn.

Theo ACV, giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng với 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F - cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Dự án không chỉ đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là biểu tượng hiện thực cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Dự án là dấu mốc chứng minh năng lực tự chủ của Chủ đầu tư cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông, sân bay có quy mô lớn hàng đầu thế giới có tiêu chuẩn sân bay xanh , thông minh với chất lượng dịch vụ 5 sao.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương dự Lễ khánh thành sân bay Lng Thành (ảnh Duy Anh)

Phát biểu tại Lễ khánh thành Cảng HKQT Long Thành, ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV - cho biết trong quá trình triển khai, dự án bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc thi công trên công trường cũng như huy động chuyên gia, kỹ sư, đặc biệt là chuyên gia, tư vấn quốc tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án, cùng với đó là tiến độ bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Chính chủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, Dự án đã dần hình thành với hình ảnh một đại công trường 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, tết, vượt nắng thắng mưa… của hàng vạn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động, cùng hàng nghìn máy móc, thiết bị hiện đại, với sự hợp tác của các đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới, các nhà thầu thi công trong nước, quốc tế.

Ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV. (ảnh: Duy Anh).

Đến nay, Dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư không chỉ đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất, mà còn đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tiến độ so với hợp đồng. Hiện tại, công trình nhà ga hành khách đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị chuẩn bị cho khai thác thương mại nửa đầu năm 2026. Các công trình hạ tầng giao thông nội cảng, cảnh quan… đã cơ bản hoàn thành, các hệ thống cấp điện đã hoạt động. Công trình giao thông kết nối đã hoàn thành đảm bảo đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.

Các công trình phụ trợ còn lại như nhà ga hàng hóa, đường cất hạ cánh số 2 đã cơ bản hoàn thành phần nền xây dựng đảm bảo tiến độ khai thác nửa đầu năm 2026. Các công trình khu bay: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, trang thiết bị, đèn hiệu đã hoàn thành và khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 ngày 15/12.

Khi đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026, Cảng HKQT Long Thành sẽ trở thành một "sân bay xanh - thông minh" (Smart Green Airport) đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Với các hạng mục công trình quy mô lớn tầm vóc quốc tế, Cảng HKQT Long Thành sẽ vận hành hiệu quả, an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm liền mạch trong một hành trình số vượt trội cho hành khách.

Toàn cảnh lễ khánh thành, đón chuyến bay thương mại đầu tiền tại Long Thành. Video : Phạm Duy - Trọng Quân.

Lúc 8h20 cùng ngày, chiếc máy bay thân rộng Boeing 787 của Vietnam Airlines, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, chở Đoàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đáp xuống sân bay Long Thành. Tiếp theo là 2 máy bay của hãng Bamboo Airways và Vietjet Air sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h sáng, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành đáp xuống bay sân bay Long Thành. Đây là 3 chuyến bay đầu tiên, đánh dấu cột mốc khai trương sân bay lớn nhất Việt Nam.