PC1 động thổ KCN Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (NHIZ II)

19-12-2025 - 16:43 PM | Thị trường chứng khoán

Dự án Khu công nghiệp NHIZ II do Tập đoàn PC1 làm chủ đầu tư, là giai đoạn mở rộng nối tiếp thành công của Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ I) – khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 19/12 tại thành phố Hải Phòng, Lễ Động thổ Dự án Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng Giai đoạn 2 – NHIZ II (Nomura – Hải Phòng Giai đoạn 2 theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt số 1709/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024) được tổ chức trang trọng, là một trong những công trình công nghiệp trọng điểm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Dự án Khu công nghiệp NHIZ II do Tập đoàn PC1 làm chủ đầu tư, là giai đoạn mở rộng nối tiếp thành công của Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ I) – khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. NHIZ I được quy hoạch, xây dựng, vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hội tụ trên 50 doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Nhật Bản và quốc tế với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.

Khu Công nghiệp NHIZ II có quy mô 197,16 ha với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD (tương đương 4.400 tỷ đồng) là một trong những khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; định hướng phát triển mô hình hiện đại, xanh, thông minh và bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. NHIZ II quy hoạch đồng bộ toàn diện, tiêu chuẩn sinh thái, thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, thiết bị y tế và công nghiệp hỗ trợ. Dự án sở hữu lợi thế kết nối chiến lược khi nằm trên trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. .

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT PC1, ông Trịnh Văn Tuấn chia sẻ “Hôm nay, chúng ta đang nói về Lĩnh vực đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp, Tập đoàn PC1 cùng các công ty thành viên, Công ty NHIZ, HPJC tại Hải Phòng khẳng đinh vai trò Nhà đầu tư, Nhà phát triển hạ tầng công nghiệp sinh thái; Phát triển NHIZ II cùng các KCN mới theo mô hình KCN Xanh, sinh thái, tuần hoàn và thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam, đồng thời bắt nhịp xu hướng quốc tế; Phù hợp với chiến lược thu hút FDI thế hệ mới của Viêt Nam và đặc biệt định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng”

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, NHIZ II cam kết xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu với chất lượng vượt trội. Sẵn sàng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; Kiến tạo những không gian công nghiệp hiện đại, văn minh, góp phần khẳng định vai trò của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp – logistics xanh hàng đầu Việt Nam và khu vực.

