Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index tăng 27 điểm, tung hơn 600 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips

Tâm lý tích cực bao phủ thị trường, VN-Index bứt phá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần tăng 27 điểm lên 1.704 điểm. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 24.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại tích cực khi họ mua ròng 531 tỷ trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 502 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 344 tỷ đồng. Theo sau, SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 307 tỷ đồng. Ngoài ra, BSR và VIX cũng được mua lần lượt 155 và 147 tỷ đồng.

Ngược lại, DGC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 634 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và FPT cũng bị "xả" 620 tỷ đồng và 119 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 14 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng HUT, VFS, CEO.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 10 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 5 tỷ, NTP, MST, NVB bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu BCR được khối ngoại mua 2,5 tỷ đồng. Theo sau, AIG và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng. ﻿

Ngược chiều, SBS bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ABW, VEA,...