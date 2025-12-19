Ba cổ đông lớn Chứng khoán HD đồng loạt thoái vốn

CTCP Chứng khoán HD (HDS) biến động thượng tầng khi 3 cổ đông lớn cùng lúc thoái vốn. Đáng nói danh tính các cổ đông thay thế chưa được công bố.



Cụ thể, CTCP Vina Đại Phước báo cáo đã chuyển nhượng toàn bộ 16,5 triệu cổ phần, tương đương 11,3% vốn điều lệ HDS. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/12/2025. Qua đó tổ chức này không còn sở hữu cổ phần HDS nào.

Đáng nói, Vina Đại Phước mới trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán HD từ ngày 20/10/2025 sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nói trên từ CTCP Vietory.

Sau khi bán bớt cổ phần cho Vina Đại Phước, CTCP Vietory giảm sở hữu từ 25,57 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 17,5% vốn xuống còn 9,075 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 6,2% vốn điều lệ HDS.

CTCP Vina Đại Phước được thành lập năm 2007, hoạt động kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm tháng 1/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên mức gần 1.654 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp có 2 người đại diện pháp luật là ông Vũ Hoài - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Khánh Trung - Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ), tên thương mại là SwanBay.

Tính đến cuối quý II/2025, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) chỉ còn sở hữu 0,1% vốn điều lệ, tương đương vốn góp hơn 1,6 tỷ đồng tại CTCP Vina Đại Phước.

Trước đó một ngày, Công ty TNHH Đầu tư Huỳnh Phát cũng đã chuyển nhượng toàn bộ 25,57 triệu cổ phần, tương đương 17,5% vốn điều lệ HDS, qua đó không còn là cổ đông của Chứng khoán HD. Giao dịch được thực hiện vào ngày 17/12/2025.

Được biết, Đầu tư Huỳnh Phát trở thành cổ đông lớn của HDS hồi tháng 3/2025 sau khi nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên từ Công ty TNHH Aurora Ocean.

Đầu tư Huỳnh Phát được thành lập tháng 10/2021 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật ban đầu là Giám đốc Huỳnh Minh Tân (sinh năm 1979). Sau đó, Công ty tăng vốn lên 50 tỷ đồng vào tháng 10/2024.

Sau hai lần thay đổi, tới tháng 12/2024, ông Nguyễn Hoàng Nhật Di (SN 1989) đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Cập nhật tháng 6/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Nhật Di nắm 80% và Trần Minh Quốc nắm 20%. Tại thời điểm này, công ty chỉ có 2 lao động.

Cổ đông lớn thứ ba của Chứng khoán HD thoái vốn là CTCP Đầu tư Dynamic & Development. Tổ chức này đã chuyển nhượng toàn bộ 15,5 triệu cổ phần, tương đương 10,61% vốn điều lệ HDS trong ngày 16/12/2025.

CTCP Đầu tư Dynamic & Development được thành lập tháng 3/2021, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Flex nắm 98%, 2 cá nhân Phạm Hữu Hòa và Phạm Tiến Thành mỗi người nắm 1%.

Tháng 10/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 948 tỷ đồng. Hiện ông Nguyễn Đức Biên là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, tính đến tháng 10/2025, CTCP Đầu tư Dynamic & Development đang sở hữu 22,8% cổ phần, tương đương vốn góp 422,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa.

Ngoài 3 cổ đông lớn vừa thoái vốn, tính đến ngày 30/6/2025, Chứng khoán HD còn có các cổ đông lớn khác gồm Ngân hàng HDBank (30%), Công ty TNHH Đầu tư Blue Sky Việt Nam (13,78%), và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Huy Phong (7,99%).

Trong diễn biến khác, cổ đông Chứng khoán HD vừa qua đã chốt 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, HDS sẽ chào bán 876,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến 2025-2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:6, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu mới. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. HDS dự kiến thu về 8.768,5 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Thứ hai, Chứng khoán HD phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện 2:1 tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể là hơn 1.004 tỷ đồng.

Theo lộ trình công bố, Chứng khoán HD sẽ thực hiện cùng lúc hai phương án phát hành nói trên. Việc nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được diễn ra đồng thời.

Việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện đồng thời với thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



