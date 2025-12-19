UBCKNN vừa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS.

Thông báo của UBCKNN ghi rõ, căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 5 và khoản 6 Điều 10 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBCK ngày 18/12/2025 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 09/GCN-UBCK ngày 18/01/2023 và Quyết định số 1011/QĐ-UBCK ngày 18/12/2025 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 10/GCN-UBCK ngày 18/01/2023 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty phần Chứng khoán EVS.

Vừa qua, Chứng khoán EVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025. Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng về sửa đổi Điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT;

Đáng chú ý, đại hội đã thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần; tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến mua, bán hoặc đầu tư tải sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trình bày với cổ đông, EVS chỉ ra 2 khoản công nợ đã gia hạn nhiều lần. Đó là khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giải trí Vietmedia (Vietmedia) trị giá 328,55 tỷ đồng (nợ gốc 306,68 tỷ đồng và lãi tính đến 30/09/2025 là 21,87 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ quyết toán tại thời điểm tất toán khoản phải thu) có tài sản bảo đảm là 35,3 triệu cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Khoản nợ thứ 2 cần xử lý trị giá 189,16 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh (nợ gốc 169,55 tỷ đồng và lãi tính đến 30/09/2025 là 19,61 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ quyết toán tại thời điểm tất toán khoản phải thu) có tài sản bảo đảm là 19,49 triệu cổ phiếu NVB.

Cổ đông EVS đã thông qua việc thực hiện thu hồi và bán tài sản bảo đảm là cổ phiếu NVB trên tài khoản chứng khoán của bên bảo đảm theo hình thức khớp lệnh/thoả thuận hoặc chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán về tài khoản tự doanh của EVS phù hợp với quy định của pháp luật. Giá thu hồi cổ phiếu NVB là giá thoả thuận theo giá thị trường và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối với khoản nợ của Công ty TNHH DV tư vấn Tiến Thành (Tiến Thành), EVS sẽ yêu cầu Tiến Thành bổ sung thêm tài sản bảo đảm. EVS sẽ thực hiện bán/thu hồi tài sản bảo đảm và hoặc các tài sản khác hoặc thực hiện các nội dung khác liên quan đến tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của các bên để đối trừ với nghĩa vụ thanh toán của Tiến Thành nhằm đảm bảo thu hồi toàn bộ khoản phải thu.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, EVS ghi nhận doanh thu hoạt động 209 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.