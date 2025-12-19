Novaland muốn vay chuyển đổi 10.000 tỷ đồng trong tối đa 5 năm

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) cập nhật tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn lấy ý kiến là trước ngày 17h30 ngày 28/12/2025.



Theo đó, Novaland trình cổ đông thông qua việc thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn tối thiểu một năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Mục đích vay là bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và để triển khai, phát triển các dự án. Sau khi chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, trình cổ đông phê duyệt cùng với các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Với khoản vay trên, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Giá chuyển đổi tối thiểu được tính bằng 115% nhân với giá bình quân của cổ phiếu NVL trung bình 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Thời gian gần đây, Novaland liên tiếp thực hiện các biện pháp cân đối tài chính bằng phương thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần.

Cụ thể, ngày 12/12/2025, HĐQT Novaland cũng đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Cụ thể, số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Danh tính bên cho vay chưa được công bố.

Phương án huy động vốn này đã được ĐHĐCĐ bất thường của Novaland thông qua hồi tháng 8/2025; với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng.

Đến ngày 15/12/2025, HĐQT Novaland thông qua hồ sơ đăng ký và sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 8/2025.

Theo đó, Theo đó, Novaland sẽ phát hành 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành là 15.746,667 đồng/cổ phiếu, tương đương cứ 15.746,667 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ bị xóa bỏ đồng thời chủ nợ trở thành cổ đông của NVL. Thời điểm phát hành dự kiến quý IV/2025 - quý I/2026.

Novaland công bố 2 chủ nợ được hoán đổi thành cổ phiếu lần này. Thứ nhất là Công ty cổ phần NovaGroup dự kiến nhận 156,56 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.465,3 tỷ đồng. Sau phát hành, NovaGroup dự kiến nâng sở hữu lên 22,24% vốn NVL.

Thứ hai là Công ty cổ phần Diamond Properties dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111,7 tỷ đồng. Sau phát hành, Diamond Propertie dự kiến nâng sở hữu lên 7,75% vốn NVL.

Nguồn: NVL

Đáng nói cả hai đều đang là cổ đôngcủa NVL và đều có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

So với phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025. Novaland giảm số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ từ 168 triệu cổ phiếu xuống còn 163,6 triệu cổ phiếu.

Đồng thời số lượng chủ nợ cũng giảm từ 3 xuống còn 2 chủ nợ khi khoản nợ gần 7 tỷ đồng với bà Hoàng Thu Châu không nằm trong danh sách hoán đổi lần này.