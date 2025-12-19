Nhà đầu tư lưu ý: 16h ngày 23/12 là hạn chót đăng ký đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX

Theo thông báo từ Hạ tầng GELEX, từ ngày 04/12 đến 16h ngày 23/12/2025, nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu tại các Đại lý đấu giá theo quy định. Thời hạn cuối cùng nhà đầu tư nộp lại "Phiếu xanh" đấu giá là 15h ngày 29/12/2025 tại Đại lý đấu giá.

Phiên đấu giá chính thức 100 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX được tổ chức vào 9h ngày 31/12/2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Nhà đầu tư có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết quy trình tham gia đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX tại đây.