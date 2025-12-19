Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư lưu ý: 16h ngày 23/12 là hạn chót đăng ký đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX

19-12-2025 - 11:00 AM | Thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư lưu ý: 16h ngày 23/12 là hạn chót đăng ký đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX

Các đại lý đấu giá trong đợt IPO Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sẽ chính thức ngừng nhận đặt cọc vào đúng 16h ngày 23/12/2025. Đây là mốc thời gian quan trọng đối với các Nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp.

Theo thông báo từ Hạ tầng GELEX, từ ngày 04/12 đến 16h ngày 23/12/2025, nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu tại các Đại lý đấu giá theo quy định. Thời hạn cuối cùng nhà đầu tư nộp lại "Phiếu xanh" đấu giá là 15h ngày 29/12/2025 tại Đại lý đấu giá.

Phiên đấu giá chính thức 100 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX được tổ chức vào 9h ngày 31/12/2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Nhà đầu tư có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết quy trình tham gia đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX tại đây.

Nhà đầu tư lưu ý: 16h ngày 23/12 là hạn chót đăng ký đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX - Ảnh 1.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
cổ phiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại?

Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại? Nổi bật

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn?

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn? Nổi bật

Một nhà đầu tư chi hơn 206 tỷ đồng mua trọn lô 20% cổ phần Colusa - Miliket từ Vinataba

Một nhà đầu tư chi hơn 206 tỷ đồng mua trọn lô 20% cổ phần Colusa - Miliket từ Vinataba

10:54 , 19/12/2025
Hóa chất Đức Giang bất ngờ được “giải cứu”

Hóa chất Đức Giang bất ngờ được “giải cứu”

10:46 , 19/12/2025
Novaland muốn vay chuyển đổi 10.000 tỷ đồng trong tối đa 5 năm

Novaland muốn vay chuyển đổi 10.000 tỷ đồng trong tối đa 5 năm

10:39 , 19/12/2025
F88 muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.100 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng

F88 muốn tăng vốn điều lệ vượt 1.100 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng

10:34 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên