Gemadept chưa giải ngân hết số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024

Công ty Cổ phần Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 12/12/2024, Gemadept đã chào bán thành công gần 103,5 triệu cổ phiếu với giá 45.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán là hơn 3.014 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Gemadept sẽ sử dụng số tiền nêu trên vào các mục đích sau:

Nguồn: GMD

Tính đến ngày 12/12/2025, Gemadept đã giải ngân tổng số tiền hơn 1.597 tỷ đồng, còn lại hơn 1.417 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Trong một diễn biến khác, mới đây Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) đã đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu GMD nhằm mục đích thoái vốn. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 8/12/2025 đến ngày 31/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu GMD do SSJ Consulting sở hữu sẽ giảm từ gần 29,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,96% xuống còn 4,62% vốn tại Gemadept.

Được biết, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Theo tìm hiểu, SSJ Consulting là thành viên của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), trở thành cổ đông lớn của Gemadept từ tháng 7/2019 sau khi mua vào gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD, tương đương 10% vốn điều lệ công ty này.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Gemadept mang về doanh thu thuần gần 4.331,2 tỷ đồng, tăng 26,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.564,2 tỷ đồng, tăng gần 15 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Gemadept tăng 7,4% so với đầu năm, lên mức hơn 19.322,4 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ghi nhận gần 4.702,3 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản.

Ngoài ra, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 2.784 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản. Trong đó, khoản chi phí xây dựng dở dang tại Dự án Cảng Nam Đình Vũ hơn 1.074,1 tỷ đồng, Dự án trồng cao su của Pacific Pride gần 640,7 tỷ đồng,...

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.134,1 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 2.387,4 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng nợ.



