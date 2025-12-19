Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) thoát sàn, gần 10% vốn sang tay trong một phiên

19-12-2025 - 16:56 PM | Thị trường chứng khoán

Sau chuỗi ngày chất đống dư bán sàn và trắng bên mua, Cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có phiên giao dịch thanh khoản kỷ lục, với gần 10% vốn được sang tay chỉ trong một phiên.

Cụ thể, kết phiên 19/12, giá cổ phiếu QCG giảm 6,28%, xuống 70.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 36,7 triệu đơn vị - tương ứng gần 10% vốn của công ty được sang tay.

Đáng chú ý, áp lực lớn thanh khoản của cổ phiếu DGC không chỉ đến từ nhà đầu tư trong nước, mà còn ghi nhận đà “xả” mạnh từ khối ngoại. Khi trong phiên 19/12, khối ngoại “xả” đột biến cổ phiếu DGC với giá trị hơn 634,7 tỷ đồng.

Đây là phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu “ông lớn” hóa chất này, thị giá cổ phiếu DGC đã “bốc hơi” gần 28%, tương ứng đà giảm 22.800 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, cổ phiếu DGC giảm sàn 3 phiên liên tiếp (giảm 6,99% ở phiên 16/12, giảm 6,94% ở phiên 17/12 và giảm 6,96% ở phiên 18/12), cùng cảnh trắng bên mua – dư bán sàn hàng chục triệu đơn vị.

Cổ phiếu DGC tiếp tục bị nhà đầu tư bán tháo, với gần 10% vốn được sang tay trong phiên 19/12.

Ở một diễn biến liên quan, nhóm quỹ Dragon Capital đã không còn là cổ đông tại Hóa chất Đức Giang. Cụ thể vào ngày 11/11, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức rời ghế cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau giao dịch này, nhóm quỹ ngoại này không cần phải công bố thông tin theo quy định nếu tiếp tục bán ra cổ phiếu DGC.

Cổ phiếu DGC giảm mạnh ngay trước khi Hóa chất Đức Giang chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 tỷ lệ 30% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng), tổng số tiền thanh toán dự kiến là 1.140 tỷ đồng. Ngày 25/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và ngày 15/1/2026 thực hiện thanh toán.

Về kết quả kinh doanh, Hóa chất Đức Giang ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, “ông lớn” hóa chất này ghi nhận doanh thu đạt hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng thị giá lại biến động mạnh, mã cổ phiếu DGC vì vậy đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư trong những phiên gây đây.

Theo Việt Hưng

