Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 19-12 khép lại với cảm xúc vỡ òa của nhà đầu tư khi VN-Index bứt phá mạnh mẽ hơn 27 điểm, một lần nữa "tái chiếm" mốc tâm lý 1.700 điểm. Dòng tiền từ đợt cơ cấu danh mục cuối năm 2025 của các quỹ ETF đã kích hoạt đà tăng trần của nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi cổ phiếu Hoá Chất Đức Giang (DGC) vẫn chìm trong bi kịch, sát mức giá sàn.



Đúng như kỳ vọng của giới đầu tư về một phiên giao dịch sôi động ngày cuối tuần cũng là ngày các quỹ ETF chốt sổ cơ cấu quý IV/2025, thị trường đã diễn biến đầy tích cực ngay từ phiên chiều. Lực cầu dâng cao, đặc biệt trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC), đã đẩy chỉ số bay cao.

Nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn tăng mạnh ngày 19-12.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng vọt 27,33 điểm (tương đương 1,63%), đóng cửa tại mức cao nhất ngày là 1.704,31 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về sắc xanh, xóa tan sự ảm đạm của những phiên điều chỉnh trước đó.

Công thần lớn nhất trong việc đưa VN-Index vượt đỉnh hôm nay chính là nhóm cổ phiếu Vingroup. Được hưởng lợi trực tiếp từ dòng tiền cơ cấu quỹ, VHM (Vinhomes) đã có màn trình diễn xuất sắc khi tăng kịch trần 7%, đóng cửa tại 101.500 đồng/cổ phiếu, trắng bên bán. Hiệu ứng lan tỏa giúp VRE tăng 4,4% và VIC tăng 4,1%, tạo thành bộ ba trụ đỡ vững chắc cho thị trường.

Sự hưng phấn của nhóm Vin đã kích hoạt dòng tiền chảy mạnh vào nhóm Bất động sản nói chung. Sắc xanh bao phủ diện rộng: NVL tăng 4,5%, PDR tăng 1,3%, CEO tăng 1,3%, DXG tăng 3,2%. Chỉ số ngành Bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 3,75%, dẫn đầu toàn thị trường.

Song hành cùng đà tăng là nhóm chứng khoán, với FTS tăng tới 6,7% (sát trần), SSI tăng 3,2% và VND tăng 2,6%.

Một điểm sáng không thể bỏ qua là sự trở lại của khối ngoại. Tận dụng nhịp cơ cấu quỹ, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng 501,71 tỉ đồng trên sàn HoSE. Lực mua tập trung mạnh vào các mã trong rổ VN30, góp phần hấp thụ lượng cung trôi nổi và đẩy giá cổ phiếu lên cao.



Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức tốt với tổng giá trị giao dịch đạt 23.890 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang luân chuyển tích cực trong thị trường.

Trái ngược hoàn toàn với không khí hân hoan của thị trường chung, cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) tiếp tục gieo sầu cho cổ đông. Đây là phiên giảm sâu thứ 4 liên tiếp của mã này mà chưa có thông tin tiêu cực cụ thể nào được công bố, khiến tâm lý nhà đầu tư càng thêm hoang mang.

Trong phiên, đã có lúc dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ "giải cứu", khớp lệnh khối lượng lớn nhằm kéo giá hồi phục. Tuy nhiên, áp lực bán tháo ồ ạt vào cuối phiên, đặc biệt là trong đợt ATC, đã nhấn chìm mọi nỗ lực. Kết phiên, DGC giảm 6,28%, đóng cửa tại mức 70.200 đồng, sát mức giá sàn (69.700 đồng). Việc gãy các mốc hỗ trợ quan trọng kèm thanh khoản bán chủ động lớn đang đặt cổ phiếu này vào tình trạng báo động kỹ thuật.

Theo giới phân tích, việc VN-Index "tái chiếm" mốc 1.700 điểm với sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn và khối ngoại là tín hiệu kỹ thuật rất tích cực, mở ra cơ hội hướng tới vùng đỉnh cũ 1.750-1.760 điểm trong tuần tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý biến động trong phiên ETF cơ cấu thường có sự nhiễu động nhất định. Xu hướng thực sự sẽ được kiểm chứng rõ nét hơn trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi cung cầu trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên.





