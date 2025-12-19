Chứng khoán lấy lại mốc 1.700 điểm, tiền vào DGC tăng vọt

Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò “đầu kéo”. VHM tăng kịch trần 7%, trắng bên bán, trở thành cổ phiếu đóng góp điểm số lớn nhất cho VN-Index. VIC, VRE tăng trên 4%, VPL tăng 5,6%. Nhóm này mang về gần 20 điểm cho chỉ số, chiếm áp đảo trong mức tăng chung của toàn thị trường. Hôm nay, Vingroup đồng loạt khởi công 11 công trình trọng điểm trên cả nước.

Đóng góp từ nhóm Vingroup chiếm áp đảo trong mức tăng chung của toàn thị trường.

Sự bứt phá của nhóm Vin nhanh chóng lan tỏa sang toàn ngành bất động sản. Hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh như NVL, DXG, PDR, KDH, CEO… giúp chỉ số ngành bất động sản tăng gần 4%, trở thành nhóm tăng mạnh nhất thị trường.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch khởi sắc nhờ kỳ vọng thanh khoản cải thiện, với FTS tăng gần trần, SSI, VND, VCI đồng loạt tăng trên 2%.

Ở nhóm ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế nhưng mức tăng không quá đột biến. STB, TCB, HDB, VCB tăng quanh 1–2%, đóng vai trò hỗ trợ nhịp tăng chung hơn là dẫn dắt. Trong khi đó, nhóm đầu tư công và một số cổ phiếu công nghiệp lại đi ngược xu hướng, chịu áp lực chốt lời khi VTP, HHV, CTD, LCG giảm điểm.

Trong bối cảnh thị trường hưng phấn, cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. Sau ba phiên giảm sàn liên tiếp, dòng tiền “khủng” giải ngân vào DGC giúp cổ phiếu này thoát sàn, nhưng áp lực bán vẫn áp đảo. DGC đóng cửa giảm hơn 6%, xuống 70.200 đồng/cổ phiếu, tiếp tục nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất lên VN-Index. Đáng chú ý, DGC cũng là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên, giá trị hơn 634 tỷ đồng.

Thanh khoản DGC hơn 36,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.624 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. Toàn bộ số cổ phiếu nằm sàn trước đã được bên mua hấp thu.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 27,33 điểm (+,63%), đóng cửa tại 1.704,31 điểm – mức cao nhất trong ngày. HNX-Index tăng 0,74 điểm (0,29%) lên 253,97 điểm. UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (0,56%) lên 119,41 điểm.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt, giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 24.200 tỷ đồng, tăng hơn 5.600 tỷ đồng so với phiên trước, tạo động lực quan trọng đưa chỉ số chính về mốc 1.700 điểm. Khối ngoại cũng mua ròng trở lịa hơn 550 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, BSR…