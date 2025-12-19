Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán lấy lại mốc 1.700 điểm, tiền vào DGC tăng vọt

19-12-2025 - 19:52 PM | Thị trường chứng khoán

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index bứt phá hơn 27 điểm, chính thức lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Nhóm Vingroup dẫn dắt thị trường, trong khi đó, cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang thoát chuỗi giảm sàn với thanh khoản bùng nổ.

Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò “đầu kéo”. VHM tăng kịch trần 7%, trắng bên bán, trở thành cổ phiếu đóng góp điểm số lớn nhất cho VN-Index. VIC, VRE tăng trên 4%, VPL tăng 5,6%. Nhóm này mang về gần 20 điểm cho chỉ số, chiếm áp đảo trong mức tăng chung của toàn thị trường. Hôm nay, Vingroup đồng loạt khởi công 11 công trình trọng điểm trên cả nước.

Đóng góp từ nhóm Vingroup chiếm áp đảo trong mức tăng chung của toàn thị trường.

Sự bứt phá của nhóm Vin nhanh chóng lan tỏa sang toàn ngành bất động sản. Hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh như NVL, DXG, PDR, KDH, CEO… giúp chỉ số ngành bất động sản tăng gần 4%, trở thành nhóm tăng mạnh nhất thị trường.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch khởi sắc nhờ kỳ vọng thanh khoản cải thiện, với FTS tăng gần trần, SSI, VND, VCI đồng loạt tăng trên 2%.

Ở nhóm ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế nhưng mức tăng không quá đột biến. STB, TCB, HDB, VCB tăng quanh 1–2%, đóng vai trò hỗ trợ nhịp tăng chung hơn là dẫn dắt. Trong khi đó, nhóm đầu tư công và một số cổ phiếu công nghiệp lại đi ngược xu hướng, chịu áp lực chốt lời khi VTP, HHV, CTD, LCG giảm điểm.

Trong bối cảnh thị trường hưng phấn, cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. Sau ba phiên giảm sàn liên tiếp, dòng tiền “khủng” giải ngân vào DGC giúp cổ phiếu này thoát sàn, nhưng áp lực bán vẫn áp đảo. DGC đóng cửa giảm hơn 6%, xuống 70.200 đồng/cổ phiếu, tiếp tục nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất lên VN-Index. Đáng chú ý, DGC cũng là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên, giá trị hơn 634 tỷ đồng.

Thanh khoản DGC hơn 36,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.624 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. Toàn bộ số cổ phiếu nằm sàn trước đã được bên mua hấp thu.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 27,33 điểm (+,63%), đóng cửa tại 1.704,31 điểm – mức cao nhất trong ngày. HNX-Index tăng 0,74 điểm (0,29%) lên 253,97 điểm. UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (0,56%) lên 119,41 điểm.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt, giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 24.200 tỷ đồng, tăng hơn 5.600 tỷ đồng so với phiên trước, tạo động lực quan trọng đưa chỉ số chính về mốc 1.700 điểm. Khối ngoại cũng mua ròng trở lịa hơn 550 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, BSR…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại?

Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại? Nổi bật

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn?

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn? Nổi bật

Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

17:54 , 19/12/2025
Khánh thành 'siêu sân bay' hiện đại nhất Việt Nam

Khánh thành 'siêu sân bay' hiện đại nhất Việt Nam

17:29 , 19/12/2025
Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

17:20 , 19/12/2025
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) thoát sàn, gần 10% vốn sang tay trong một phiên

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) thoát sàn, gần 10% vốn sang tay trong một phiên

16:56 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên