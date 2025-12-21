Chứng khoán Rồng Việt kỷ niệm 19 năm “Vững bền giá trị - Vững chắc tương lai”

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm bản lề của một giai đoạn phát triển mới, Rồng Việt tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững trên hành trình "Kiến tạo tương lai thịnh vượng".

Vững nền tảng, Rồng Việt ghi nhiều dấu ấn ở "tuổi 19"

Với nền tảng nội lực vững chắc được xây dựng và củng cố suốt 19 năm qua, Chứng khoán Rồng Việt đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong năm 2025, giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đan xem nhiều cơ hội và thử thách chưa từng có.

Trong hoạt động kinh doanh, Rồng Việt đã phát huy tốt định hướng "Vững nền tảng - Chắc tương lai" để đạt nhiều kết quả ấn tượng. Quý 3/2025, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục trong một quý với mức 249 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Rồng Việt đạt doanh thu 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 260 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 76% và 90% kế hoạch cả năm.

Quy mô tài sản và năng lực tài chính của Rồng Việt tiếp tục được củng cố. Tính đến cuối Quý 3/2025, tổng tài sản đạt 7.675 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 3.093 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi thành lập của Rồng Việt. Trong năm 2025, Công ty cũng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 2.430 tỷ đồng lên 2.720 tỷ đồng, đồng thời huy động thành công hơn 2.959 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, qua đó gia tăng nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

"Lấy khách hàng làm trung tâm" và nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ

Không chỉ thể hiện qua những con số, dấu ấn hoạt động kinh doanh của Rồng Việt trong năm qua còn được thể hiện rõ nét với nhiều chương trình, chính sách và sản phẩm dịch vụ bám sát tôn chỉ "Lấy khách hàng làm trung tâm".

Trên hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng, Rồng Việt liên tục đầu tư, cải tiến hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ theo hướng hiện đại, đồng bộ và thân thiện với người dùng. Nền tảng giao dịch iDragon ngày càng được hoàn thiện với nhiều tính năng tiện ích, công cụ phân tích và khuyến nghị đầu tư tự động cho khách hàng. Đặc biệt, hiDragon - tính năng trợ lý ảo đầu tư độc đáo của Rồng Việt - không chỉ được nâng cấp toàn diện mà còn tích hợp trên nhiều nền tảng khác trong hệ sinh thái trực tuyến của Công ty.

Song song đó, các nền tảng hỗ trợ đầu tư và đào tạo trực tuyến như eduDragon và smartDragon cũng được cải tiến liên tục, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia thị trường.

Một bước tiến mới của Rồng Việt trên hành trình mở rộng kết nối, hòa chung vào dòng chảy đầu tư trong khu vực và toàn cầu là việc ra mắt website vDragon. Với 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật, vDragon tập trung cung cấp thông tin sản phẩm – dịch vụ tài chính thiết kế riêng, hỗ trợ nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh những nỗ lực cải tiến sản phẩm dịch vụ, trong năm 2025 Rồng Việt còn tổ chức thành công chương trình Hội thảo dành cho Nhà đầu tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện diễn ra trung tuần Tháng 6/2025 thu hút sự tham gia của gần 500 nhà đầu tư và đại diện nhiều doanh nghiệp niêm yết đầu ngành, được đánh giá cao về mặt chuyên môn và chất lượng nội dung, cũng như công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

Gần 500 nhà đầu tư tham gia Hội thảo Nhà đầu tư 2025 "Chiến lược đầu tư trong bối cảnh mới"

Cùng với những diễn biến sôi động của thị trường, Công ty còn đồng hành với khách hàng, nhà đầu tư thông qua nhiều chương trình, chính sách hấp dẫn như: miễn phí giao dịch và lãi suất margin ưu đãi cho khách hàng mới, các gói vay ký quỹ linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM), Công ty con do Rồng Việt nắm giữ 58% vốn điều lệ, cũng đã có một năm sôi động khi lần đầu tiên IPO thành công và cho mắt sản phẩm chứng chỉ quỹ mở RVPIF. Sau 6 tháng hoạt động, quỹ mở RVPIF do VDAM quản lý đã đạt mức tăng trưởng NAV ấn tượng 18,5%, cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn và chuyên nghiệp.

Chung tay đóng góp cho cộng đồng, xã hội và môi trường theo ESG

Bên cạnh việc củng cố nền tảng vững chắc trong hoạt động quản trị kinh doanh, Rồng Việt còn phát huy tốt những giá trị cốt lõi để mang đến nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng - xã hội và môi trường. Đó cũng chính là 3 trụ cột E-S-G trong chiến lược phát triển bền vững mà Rồng Việt hướng đến, gồm: Môi trường (E) – Xã hội (S) – Quản trị (G).

Trong năm qua, Rồng Việt tiếp tục duy trì các chương trình an sinh xã hội thường niên, tiêu biểu như "Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ" nhằm hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở vật chất và tặng quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Đình Chiểu (Gia Lai); cùng chương trình "Chia sẻ yêu thương - Xuân Ất Tỵ" dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Rồng Việt tổ chức chương trình "Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ" lần thứ 15 tại tỉnh Gia Lai

Kiên định với mục tiêu phát triển xanh, Công ty đã tiếp tục triển khai chương trình "Rồng Việt - Vì một Việt Nam xanh" năm thứ hai, mở rộng vườn cây bằng lăng tại TP Phan Thiết (cũ), qua đó không chỉ phủ xanh các khu vực đồi trống mà còn làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, Rồng Việt còn "ươm mầm" tri thức cho thế hệ trẻ thông qua quỹ học bổng "Rồng Việt - Chắp cánh ước mơ". Chỉ sau hai năm thực hiện, Rồng Việt đã trao tặng 108 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Không dừng lại ở hoạt động khuyến học, Rồng Việt còn kiến tạo sân chơi tri thức và trải nghiệm đầu tư thực tế thông qua Cuộc thi RongViet Invest. Mùa 3 của cuộc thi đã thu hút sự đồng hành của 30 trường đại học trên cả nước và hơn 4.000 sinh viên đăng ký tham gia. Sau ba mùa tổ chức, cuộc thi ngày càng nhận được sự đánh giá cao về tính học thuật cũng như giá trị thực tiễn khi giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh và trải nghiệm như những nhà đầu tư thực thụ trên thị trường chứng khoán.

RongViet Invest 2025 - Hành trình khai phá bản lĩnh nhà đầu tư trẻ

Rồng Việt 19 năm: Vững bền giá trị - Vững chắc tương lai

Với những giá trị bền vững được xây dựng và phát huy qua 19 năm hoạt động, Rồng Việt đã tạo dựng được uy tín, niềm tin nơi khách hàng, cổ đông và được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao thông qua nhiều giải thưởng danh giá.

Các sản phẩm – dịch vụ của Rồng Việt đã được tôn vinh với thành tích Top 10 Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), Dịch vụ Phân tích & Tư vấn Đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025 do Global Banking & Finance trao tặng, năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025, cùng loạt thành tích tiêu biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025.

Rồng Việt nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất tại VLCA 2025

Đồng thời, uy tín thương hiệu Rồng Việt tiếp tục được nâng cao qua nhiều giải thưởng uy tín về quản trị công ty, nhân sự và phát triển bền vững, tiêu biểu như: Công ty chứng khoán duy nhất đạt 2 giải thưởng (Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất (nhóm Mid-cap) và Giải Tiến bộ vượt trội – hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (nhóm Tài chính) tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) 2025); Top 50 doanh nghiệp tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam-VNCG50 do Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) vinh danh, danh hiệu Top 7 công ty chứng khoán dẫn đầu về thực hành ESG do VASB đánh giá và trao tặng; năm thứ 4 liên tiếp nhận giải thưởng HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Kỷ niệm 19 năm thành lập với một nền tảng vững vàng và khát vọng vươn xa, Rồng Việt sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn. Vững bước trên hành trình "Kiến tạo tương lai thịnh vượng", Chứng khoán Rồng Việt sẽ kiên định và nỗ lực phát triển với tầm nhìn trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam.