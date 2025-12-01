Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22/12– 26/12: Cổ tức tiền mặt cao nhất 100%, một doanh nghiệp chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức

Theo thống kê, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 22/12– 26/12. Trong đó, 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 2%.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu trong tuần này.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã CK: PAT) vừa công bố phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là 25/12/2025, thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.



Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ phải chi khoảng 250 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang sở hữu gần 12,8 triệu cổ phiếu PAT (tỷ lệ sở hữu 51%). Ước tính, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ nhận về hơn 127,5 tỷ đồng tiền cổ tức từ Phốt pho Apatit Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX) , chủ sở hữu KCN Bàu Xéo thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 20%, tương đương nhận 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là ngày 25/12/2025. Ngày thanh toán là ngày 29/01/2026. Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BAX phải chi 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông BAX đã phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là hơn 26,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cả năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 25%.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC - sàn HOSE) vừa thông báo, ngày 25/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng.

Như vậy, với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DGC dự kiến phải chi khoảng 1.140 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.



