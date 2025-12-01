Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22/12– 26/12: Cổ tức tiền mặt cao nhất 100%, một doanh nghiệp chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức

21-12-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 22/12– 26/12: Cổ tức tiền mặt cao nhất 100%, một doanh nghiệp chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức

Trong tuần có 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 2%.

Theo thống kê, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 22/12– 26/12. Trong đó, 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 2%.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu trong tuần này.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã CK: PAT) vừa công bố phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là 25/12/2025, thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ phải chi khoảng 250 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang sở hữu gần 12,8 triệu cổ phiếu PAT (tỷ lệ sở hữu 51%). Ước tính, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ nhận về hơn 127,5 tỷ đồng tiền cổ tức từ Phốt pho Apatit Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX) , chủ sở hữu KCN Bàu Xéo thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 20%, tương đương nhận 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là ngày 25/12/2025. Ngày thanh toán là ngày 29/01/2026. Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BAX phải chi 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông BAX đã phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là hơn 26,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cả năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 25%.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC - sàn HOSE) vừa thông báo, ngày 25/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng.

Như vậy, với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DGC dự kiến phải chi khoảng 1.140 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.


Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất không nằm ở việc tài khoản sụt giảm, mà là không có mặt trên thị trường vào những ngày tăng trưởng mạnh mẽ

Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất không nằm ở việc tài khoản sụt giảm, mà là không có mặt trên thị trường vào những ngày tăng trưởng mạnh mẽ Nổi bật

Không chỉ hô, người đứng đầu Pyn Elite Fund đã "bỏ tiền túi" gom hàng với niềm tin VN-Index lên 3.200 điểm

Không chỉ hô, người đứng đầu Pyn Elite Fund đã "bỏ tiền túi" gom hàng với niềm tin VN-Index lên 3.200 điểm Nổi bật

Ngành bảo hiểm đứng trước áp lực bồi thường chưa từng có

Ngành bảo hiểm đứng trước áp lực bồi thường chưa từng có

21:38 , 20/12/2025
Bộ Tài chính cụ thể hóa điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính cụ thể hóa điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp

17:11 , 20/12/2025
Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới tích cực, vẫn chờ dòng tiền lớn

Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới tích cực, vẫn chờ dòng tiền lớn

17:10 , 20/12/2025
Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 3 tỷ đồng đầu tư vào ‘sàn giao dịch Mỹ’

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 3 tỷ đồng đầu tư vào ‘sàn giao dịch Mỹ’

16:57 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên