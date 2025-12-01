Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất không nằm ở việc tài khoản sụt giảm, mà là không có mặt trên thị trường vào những ngày tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán đang giao dịch trong biên độ hẹp suốt vài tuần qua, khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về các khoản đầu tư cũng như hành động phù hợp trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt khi VN-Index đang bước vào những phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025.

Trong bối cảnh này, Dragon Capital đánh giá nhiều nhà đầu tư tin rằng họ có thể bán ra khi thị trường giảm và mua lại khi giá thấp hơn – một chiến lược được xem là “hoàn hảo”. Tuy nhiên trên thực tế, xác suất để thực hiện thành công điều này gần như bằng không.

Việc cố gắng rút khỏi thị trường nhằm tránh các phiên giảm điểm thường khiến nhà đầu tư đối mặt với một rủi ro lớn hơn, đó là bỏ lỡ những phiên phục hồi mang tính quyết định đến lợi nhuận dài hạn. Hiện tượng này được gọi là “missing the best days” – bỏ lỡ những ngày tăng điểm tốt nhất.

Thống kê từ chỉ số S&P 500 trong 20 năm, giai đoạn 2004 – 2023, cho thấy một thực tế đáng chú ý: 6/7 ngày tăng điểm mạnh nhất lại xuất hiện ngay sau những ngày giảm sâu nhất, và 7/10 ngày tăng điểm mạnh nhất cũng diễn ra chỉ trong vòng hai tuần quanh thời điểm của 10 ngày giảm mạnh nhất. Điều này phản ánh việc các nhịp hồi phục lớn thường đến rất nhanh, khi tâm lý thị trường vẫn còn đang bi quan.