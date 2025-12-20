Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 3 tỷ đồng đầu tư vào ‘sàn giao dịch Mỹ’

20-12-2025 - 16:57 PM | Thị trường chứng khoán

Một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.

Ảnh minh họa.

Theo đơn trình báo cơ quan Công an, trước đó nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ.

Các đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân qua ứng dụng messager trên Facebook. Sau đó hướng dẫn tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời trên Telegram và Zalo.

Để đánh vào niềm tin của khách hàng, các “chuyên gia tư vấn” giả mạo này hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít, chỉ vài triệu đồng.

Khi đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền. Đến lúc nạn nhân phát hiện minh bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan Công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất không nằm ở việc tài khoản sụt giảm, mà là không có mặt trên thị trường vào những ngày tăng trưởng mạnh mẽ

Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất không nằm ở việc tài khoản sụt giảm, mà là không có mặt trên thị trường vào những ngày tăng trưởng mạnh mẽ Nổi bật

Không chỉ hô, người đứng đầu Pyn Elite Fund đã "bỏ tiền túi" gom hàng với niềm tin VN-Index lên 3.200 điểm

Không chỉ hô, người đứng đầu Pyn Elite Fund đã "bỏ tiền túi" gom hàng với niềm tin VN-Index lên 3.200 điểm Nổi bật

Ủy ban chứng khoán phạt Công ty Tín Việt gần 1 tỷ đồng

Ủy ban chứng khoán phạt Công ty Tín Việt gần 1 tỷ đồng

16:56 , 20/12/2025
Thủy điện Sông Ba Hạ báo lãi đậm, nguồn tiền dồi dào

Thủy điện Sông Ba Hạ báo lãi đậm, nguồn tiền dồi dào

16:55 , 20/12/2025
Một nhà đầu tư mua 70% vốn chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato từ Vinataba

Một nhà đầu tư mua 70% vốn chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato từ Vinataba

10:32 , 20/12/2025
Ông Ngạc Văn Lượng chi hơn 400 tỷ đồng gom cổ phiếu VPL

Ông Ngạc Văn Lượng chi hơn 400 tỷ đồng gom cổ phiếu VPL

10:30 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên