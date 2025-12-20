Ủy ban chứng khoán phạt Công ty Tín Việt gần 1 tỷ đồng

Một trong những vi phạm bị phạt nặng nhất, VietCredit bị phạt 325 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất.

Theo UBCKNN, nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã được hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua nhưng không được báo cáo tại cuộc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 10/1/2025, vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo với cổ đông.

Vi phạm công bố thông tin sai lệch còn khiến VietCredit bị phạt 175 triệu đồng. Theo UBCKNN, công ty đã báo cáo có giao dịch với nhiều doanh nghiệp xi măng là công ty con của cổ đông lớn trong các năm 2023–2024, trong khi báo cáo tài chính đã kiểm toán và xác nhận của chính doanh nghiệp cho thấy không phát sinh các giao dịch này.

Cơ quan quản lý buộc VietCredit phải hủy bỏ hoặc cải chính toàn bộ thông tin sai lệch theo quy định.

Uỷ ban chứng khoán phạt Vietcredit hơn 880 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông lớn và các bên liên quan. Theo báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 đã được kiểm toán, VietCredit có phát sinh giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ và các công ty con của cổ đông này, nhưng các giao dịch chưa được thông qua theo đúng quy định.

VietCredit còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu bắt buộc, gồm giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ, các nghị quyết HĐQT liên quan đến điều chỉnh hồ sơ chào bán, nhân sự cấp cao, phương án sử dụng vốn, tài liệu họp và nghị quyết ĐHĐCĐ, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung trong báo cáo thường niên và báo cáo quản trị. Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng bị thiếu, thông tin về thay đổi vốn chủ sở hữu không đầy đủ, số lượng cuộc họp HĐQT ghi nhận không chính xác.

UBCKNN cũng vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam do không công bố và công bố chậm hàng loạt báo cáo liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp theo quy định.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo tài chính bán niên và năm các giai đoạn 2023-2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn đối với hàng loạt báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn và báo cáo thanh toán trái phiếu các năm 2021-2022, cũng như thông tin về việc hoàn tất mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu phát hành trong năm 2020.

Doanh nghiệp khác bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin là CTCP Thuận Đức, tổng số tiền 157,5 triệu đồng. Trong đó, 92,5 triệu đồng là tiền phạt không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM hàng loạt nghị quyết HĐQT liên quan đến giao dịch với bên liên quan trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Ngoài ra, nhiều nghị quyết khác cũng không được công bố, gồm các quyết định phê duyệt cho vay vốn với cá nhân, doanh nghiệp liên quan, nghị quyết về phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại các công ty con, việc chi hộ hợp đồng bảo hiểm cho người nội bộ và người liên quan, cũng như nghị quyết rút vốn khỏi dự án “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB”.

Bên cạnh đó, Thuận Đức còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Theo UBCKNN, tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và cả năm trong giai đoạn 2023–2025, doanh nghiệp không ghi nhận đầy đủ số lượng cuộc họp HĐQT, nghị quyết HĐQT đã ban hành và các giao dịch với bên liên quan theo quy định.