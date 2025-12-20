Thủy điện Sông Ba Hạ báo lãi đậm, nguồn tiền dồi dào

Tại buổi họp báo định kỳ tháng 11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc vận hành, xả lũ của các công trình thủy điện, đặc biệt là việc Thủy điện Sông Ba Hạ có mức xả lũ lịch sử trong đợt mưa lũ hồi tháng 11.



Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc điều hành xả lũ của các hồ chứa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình đã được phê duyệt.

Riêng đối với Thủy điện Sông Ba Hạ, phía Bộ Công an đang tiến hành làm rõ các nội dung liên quan. Khi có thông tin chính thức, tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ đến các cơ quan báo chí.

Như báo chí đã đưa tin, từ ngày 18 đến 22/11 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tức khu vực tỉnh Phú Yên cũ, đã xảy ra đợt mưa lớn, lũ lụt chưa từng có. Trong bối cảnh đó, lúc 16 giờ ngày 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lưu lượng 16.100 m3/giây.

Đến ngày 29/11, HĐQT Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự điều hành. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc được phân công tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú đang… nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã: SBH, sàn UPCoM) được thành lập năm 2007 và trở thành công ty đại chúng từ năm 2008. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 1.242,2 tỷ đồng và đang quản lý vận hành nhà máy điện với công suất 220MW, có hồ chứa nằm trên sông Ba.

Thủy điện Sông Ba Hạ là công ty con do Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 (thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) nắm 61,78% vốn. Ngoài ra, một số cổ đông lớn khác còn có Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu 25,76%, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam nắm 7,21%.

Về hoạt động kinh doanh, Thủy điện Sông Ba Hạ vừa báo lãi khủng trong quý III/2025 với mức 189 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, SBH ghi nhận doanh thu thuần hơn 323 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh gần 47%, đạt 290 triệu kWh. Giá vốn hàng bán được tiết giảm 12% còn 88 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 67%, đạt 235 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ đạt hơn 11 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên 11 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, SBH ghi nhận doanh thu 518 tỷ đồng, tăng 36%; lãi sau thuế đạt 271 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 385 tỷ đồng. Với kết quả 339 tỷ đồng sau 9 tháng, công ty đã 88% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.

Không chỉ báo lãi tăng trưởng, tình hình tài chính của Thủy điện Sông Ba Hạ ổn định với nguồn tiền tương đối dồi dào.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 2.034 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Đáng chú ý, 45% tổng tài sản của SBH là tiền mặt và tiền gửi ghi nhận 922 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt từ gần 7 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 86 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) tăng 10% lên 836 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh 50% lên 455 tỷ đồng, chủ yếu do tăng phải thu khách hàng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 84% so với đầu năm, lên 245 tỷ đồng. Công ty không có vay nợ tài chính.



