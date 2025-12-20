Ông Ngạc Văn Lượng chi hơn 400 tỷ đồng gom cổ phiếu VPL

Ông Ngạc Văn Lượng vừa báo cáo việc hoàn tất mua vào 4,88 triệu cổ phiếu VPL. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong ngày 9/12/2025. Sau giao dịch, ông Ngạc Văn Lượng nâng sở hữu lên 0,27% vốn Vinpearl.

Tạm tính theo thị giá cổ phiếu VPL phiên 19/12 ở mức 94.900 đồng/cổ phiếu, giá trị lô cổ phiếu mà ông Lượng mua vào ước vượt 463 tỷ đồng.

Vinpearl mới chào sàn HoSE ngày 13/5/2025. Đây là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên sàn chứng khoán cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).

Vinpearl Phú Quốc

Trong diễn biến khác, hồi tháng 9/2025, Vinpearl ban hành nghị quyết phê duyệt việc tách CTCP Vinpearl Cửa Hội, công ty con của công ty và thành lập công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến mới thành lập là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cửa Hội, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An. Vốn điều lệ dự kiến là 1.137,4 tỷ đồng, trong đó Vinpearl góp 99,992%.

Được biết, Vinpearl Cửa Hội vừa trở thành công ty con của Vinpearl từ ngày 14/2/2025, sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng 99,99% vốn cổ phần, tương đương 1.263,8 tỷ đồng của Vinpearl Cửa Hội từ Tập đoàn Vingroup với giá chuyển nhượng 1.855 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỷ đồng.

Hoàng Lam