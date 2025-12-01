Khối ngoại "xuống tiền" trong tuần VN-Index tăng 57 điểm, tung gần 500 tỷ gom một cổ phiếu Bluechips

VN-Index có một tuần giao dịch tích cực khi có lực cầu hồi phục mạnh sau đà giảm điểm từ tuần trước đó, đặc biệt là khi chỉ số ghi nhận đà tăng mạnh hơn 30 điểm trong phiên giao dịch thứ ba (16/12) và phiên kết thúc tuần ghi nhận đà tăng gần 30 điểm giúp chỉ số chung lấy lại vùng điểm 1.700 quan trọng. Dòng tiền có phần cải thiện mạnh, cùng với việc dòng tiền dần trở lại ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn giúp sắc xanh dần lan tỏa rộng hơn. Kết tuần, VN Index tăng 57,42 điểm (+3,49%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.704,31 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bất ngờ trở lại mua ròng trong hai phiên đầu và cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 251 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 343 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 33 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 59 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, HPG dẫn đầu chiều mua ròng trong phiên với giá trị 489 tỷ đồng, theo sau là TCX (430 tỷ đồng) và SSI (393 tỷ đồng). Lực cầu ngoại cũng ghi nhận tại các mã VIX (376 tỷ đồng), BSR (324 tỷ đồng) và VNM (221 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu VPB (215 tỷ đồng), VND (176 tỷ đồng), GEX (162 tỷ đồng) và PVD (150 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm được mua ròng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, VIC là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.536 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là DGC với mức bán ròng 834 tỷ đồng, tiếp đến là VCB (158 tỷ đồng) và FPT (132 tỷ đồng).