Một nhà đầu tư mua 70% vốn chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato từ Vinataba

20-12-2025 - 10:32 AM | Thị trường chứng khoán

Một nhà đầu tư cá nhân đã chi hơn 177 tỷ đồng để mua trọn lô cổ phần Hải Hà - Kotobuki- chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato từ Vinataba.

Một nhà đầu tư mua 70% vốn chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato từ Vinataba - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo kết quả đấu giá phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki.

Giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá là hơn 31,3 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ của Hải Hà - Kotobuki.

Có 2 đăng ký tham gia đấu giá với giá đặt mua cao nhất là 177.067.736.498 đồng/1 phần vốn góp và giá đặt mua thấp nhất là 177.067.336.498 đồng/1 phần vốn góp.

Kết quả, một nhà đầu tư cá nhân đã chi hơn 177 tỷ đồng để mua trọn lô cổ phần nói trên. Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Hải Hà – Kotobuki là liên doanh bánh kẹo đầu tiên tại miền Bắc, được thành lập từ năm 1992, với 70% vốn của Vinataba và 30% của Tập đoàn Kotobuki Holding (Nhật Bản). Hải Hà - Kotobuki được biết đến là chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato lớn nhất Hà Nội.

Vinataba cũng đã bán thành công 960.000 cổ phần của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (MCK: CMN, sàn UPCoM) , tương đương tỷ lệ sở hữu 20% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên đấu giá ngày 18/12/2025, đã có 1 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 206,1 tỷ đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ 19/12/2025 đến 24/12/2025.

Ở chiều ngược lại, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty CP Dalatbeco do Vinataba sở hữu không đủ điều kiện tổ chức.

Theo công bố trước đó, Vinataba muốn đấu giá công khai theo lô 502.620 cổ phần (13,96%) mà doanh nghiệp này sở hữu tại Dalatbeco. Giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng.

Cùng chiều diễn biến, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 10/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của của Công ty CP Bia Nada (Bia Nada) do Vinataba sở hữu.

Theo quy định, phiên đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Bia Nada do Vinataba sở hữu vào ngày 19/12/2025.


PV

An ninh tiền tệ

