FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết thêm ngành sáng tác văn học và âm nhạc

21-12-2025 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết thêm ngành sáng tác văn học và âm nhạc

Bên cạnh đó, FLC cũng đã bổ sung ngành Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện (Mã ngành: 2611).

Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin về việc nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, thông tin ngành nghề kinh doanh đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia có tổng số lượng tăng 12 mã ngành so với khối thông tin cũ.

là một số ngành nghề mới được bổ sung liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo như hoạt động sáng tác văn học và âm nhạc, hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác, hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, FLC cũng đã bổ sung ngành Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện (Mã ngành: 2611).

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết thêm ngành sáng tác văn học và âm nhạc - Ảnh 2.

Hiện, ngành nghề kinh doanh chính của FLC là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810). Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi này, tập đoàn còn hoạt động đa ngành với các mảng quan trọng như vận tải hàng không hành khách và hàng hóa, cùng các dịch vụ hỗ trợ vận tải liên quan. Trong lĩnh vực xây dựng, FLC thực hiện xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng và các hoạt động lắp đặt, hoàn thiện chuyên dụng. Mảng du lịch và dịch vụ lưu trú cũng chiếm tỷ trọng lớn với các hoạt động kinh doanh khách sạn, biệt thự du lịch, đại lý du lịch, điều hành tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ quảng bá du lịch.

Mới đây, UBCKNN vừa có thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12/2025. Cùng ngày, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) cũng nhận quyết định tương tự từ UBCKNN.

Trước đó, UBCKNN cũng đã đưa ra quyết định huỷ tư cách công ty đại chúng của 5 doanh nghiệp từng được biết tới thuộc hệ sinh thái FLC gồm công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

