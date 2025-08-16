Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường dây lừa đảo của Mr Pips: Dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam

16-08-2025 - 12:20 PM | Doanh nghiệp

Ngô Thị Thêu, vợ của Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ, vừa bị cảnh sát dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam để điều tra vai trò điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.

Ngày 15/8, tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Văn phòng Interpol Việt Nam) và Công an TP Hà Nội tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý.

Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội Không tố giác tội phạm. Thêu là bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Phó Đức Nam ( Mr Pips ) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Thêu) - những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Ngô Thị Thêu tại cơ quan công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an cho biết, trước đó, theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng Interpol Việt Nam đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu.

Đồng thời, Văn phòng Interpol Việt Nam cũng đề nghị Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Thêu cho cảnh sát Việt Nam.

Lê Khắc Ngọ - một trong những kẻ cầm đầu trong vụ án.

Ngày 22/5, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định và bắt giữ đối tượng.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14 và 15/8, tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng được đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

