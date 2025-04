Giám đốc Công an Hà Nội: Sẽ xử lý hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Mr Pips

Chiều 17/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4, TP Hà Nội, tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cùng đề cập đến vấn đề tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, lộ lọt dữ liệu cá nhân… khiến người dân lo lắng, bất an, mất tài sản trong thời gian qua.

Cử tri Nguyễn Thị Hòe (huyện Gia Lâm) nêu, tình hình tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo mạng xã hội, qua điện thoại ngày càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và tài sản của nhân dân.

Bà Hoè đề nghị Quốc hội chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng truy tìm nguồn tiết lộ thông tin cá nhân của công dân và xử lý nghiêm việc mua bán dữ liệu cá nhân; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao , đặc biệt là tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại.

Cử tri Trần Thị Hương (quận Hoàng Mai) cho hay, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến, việc mua bán dữ liệu diễn ra công khai, nhưng nay đang thiếu quy định, chế tài xử lý mạnh.

“Cử tri kỳ vọng dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ sớm được Quốc hội xem xét, thông qua để bảo vệ người dân trước hoạt động của tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.

Tương tự, cử tri Nguyễn Ngọc Phúc (quận Hoàng Mai) cho hay, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, an ninh trật tự xã hội. “Cần có chế tài mạnh, xử lý nghiêm loại tội phạm này để răn đe, bảo vệ cuộc sống của người dân”, ông đề kiến nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: N.T.

Trao đổi với cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, tình hình tội phạm sử dụng mạng xã hội, công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.

Loại tội phạm này lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng, lợi dụng địa bàn ở nước ngoài… nhắm vào những người bị hại ở Việt Nam. Thậm chí có tình trạng “các đối tượng ở Việt Nam sang nước ngoài để lừa chính những người Việt Nam trong nước”.

Theo ông Tùng, năm 2024, Công an TP Hà Nội đã phá hai vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Vụ thứ nhất liên quan đến Phó Đức Nam, sinh năm 1994, ở Bà Rịa – Vũng Tàu (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1990 ở Hà Nội cầm đầu. Vụ này cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền" đối với 33 bị can, truy nã quốc tế 5 bị can, thu giữ tài sản lên đến 5.300 tỷ đồng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết biết thêm, liên quan đến vụ Phó Đức Nam , có đến hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan và “những người này sẽ rơi vào vòng lao lý”, "phải xử lý nghiêm bởi biết là lừa đảo nhưng vẫn tham gia vào".

Cơ quan điều tra thu giữ tài sản lên đến 5.300 tỷ đồng trong quá trình điều tra vụ Mr Pips.

Vụ thứ hai do đối tượng Đỗ Huy Hoàng (quận Nam Từ Liêm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo. Cơ quan chức năng thu giữ tổng giá trị các tài sản xe ô tô, bất động sản khoảng 500 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng , tổ chức tín dụng phong tỏa số tiền 22 tỷ đồng.

“Lỗi này phần lớn đến từ người dân, mặc dù Công an Hà Nội nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung, cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí đã nhiều lần cảnh báo”, ông Tùng nói và cho rằng việc này “đáng phải lên án”.

Về vấn đề này, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian qua lực lượng Công an TP Hà Nội đã rất tích cực, chủ động phòng chống, đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo Bí thư Hà Nội, loại tội phạm này rất phức tạp. "Cơ quan chức năng của cả nước và Hà Nội đang rất tích cực triệt phá nhưng bà con nhân dân cũng cần cảnh giác hơn, phải cùng nhau tuyên truyền, cảnh báo cho người thân của mình, nhất là không tiếp tay cho loại tội phạm này”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói và đề nghị phía Công an TP Hà Nội tiếp tục có các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa loại tội phạm này.