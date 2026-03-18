18-03-2026 - 16:10 PM | Doanh nghiệp

Quán cà phê ở TPHCM không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng kinh doanh

Quán cà phê Tokyo Moon từng gây tranh cãi khi áp dụng quy định lạ so với mặt bằng chung như khách chỉ ngồi tối đa 1,5 tiếng; nhà vệ sinh chỉ dành cho nữ...

Ngày 16/3, quán cà phê - bánh ngọt Tokyo Moon nằm trong khu phố Nhật (đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn) thông báo ngừng hoạt động kể từ ngày 12/4.

Quán cà phê này nổi tiếng bậc nhất trong hệ thống hàng quán thuộc khu phố Nhật, với phong cách hidden (ẩn náu), mang đến không gian riêng cho tệp khách thích sự nhẹ nhàng, yên tĩnh. Quán được sáng lập và vận hành bởi một cặp vợ chồng người Hàn Quốc từ năm 2016.

Quán cà phê ở TPHCM không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng kinh doanh- Ảnh 1.

Bên trong quán cà phê Tokyo Moon - Ảnh: @coolbe191, @whereinhcmc.

Theo chia sẻ từ chủ quán, không dễ dàng đưa ra quyết định sau 10 năm nhận được nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ từ thực khách.

"Thật khó để nói lời chia tay, và lòng chúng tôi đầy ắp sự luyến tiếc cùng lời xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành lâu hơn. ​Giờ đây, chúng tôi xin phép được trở về quê hương. Chúng tôi dự định dành thời gian đi du lịch, thưởng thức những món ăn ngon và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp nhất của chúng tôi", thông báo viết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ tiệm cũng xác nhận quán sẽ đóng cửa vào ngày 12/4 tới đây. Chủ tiệm cũng cho rằng rất khó để nói lời chia tay và gửi lời xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành lâu hơn. Trong suốt 10 năm hoạt động, quán nhận được nhiều tình yêu thương và ủng hộ quý báu từ thực khách.

Thông tin quán cà phê dừng hoạt động khiến nhiều thực khách tiếc nuối dù trước đó, nơi này từng gây tranh cãi vì những quy định lạ. Cụ thể, khách tới quán chỉ ngồi tối đa 1,5 tiếng. Nếu khách chỉ gọi bánh sẽ bị thu thêm phụ phí 20.000 đồng/người là chi phí tiền trà và chỗ ngồi.

Quán cà phê ở TPHCM không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng kinh doanh- Ảnh 2.

Một số quy định của quán được viết tay - Ảnh: Tuocchu

Ngoài ra, quán không khuyến khích khách sử dụng máy tính khi tới đây trải nghiệm. Nếu sử dụng, thời gian dùng tối đa từ 20 đến 30 phút. Tuy nhiên, khách có thể đọc sách nếu muốn.

Bên cạnh đó, nhà vệ sinh chỉ dành cho nữ, khách có nhu cầu dùng nhà vệ sinh cũng không ngồi quá 30 phút, không gọi điện thoại trong toilet và chỉ được đi... "nhẹ". Nếu khách đi một mình, chỉ ngồi bàn dành cho một người.

Được biết, mức giá đồ uống từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng. Thực đơn của quán khá đa dạng, chủ yếu tập trung vào trà, cà phê và các món bánh ăn kèm trà chiều.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết các quy định làm dấy lên tranh cãi trên các nền tảng MXH được áp dụng từ lâu và khách chấp nhận. Quy định dán công khai bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh tại quán.

Thực tế, khi khách ngồi quá 1,5 tiếng, nhân viên sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng để đảm bảo có chỗ cho những khách mới, do không gian chỉ phục vụ tối đa 15 khách cùng lúc. Việc không gọi điện trong nhà vệ sinh cũng nhằm đảm bảo sự thoải mái chung.

Ngoài Việt Nam, quán cà phê này cũng có chi nhánh tại thành phố Pocheon (Hàn Quốc).

Theo Nguyễn Phượng

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

