18-03-2026 - 16:25 PM | Doanh nghiệp

608 nhân viên VNG mua cổ phiếu ESOP với giá hời

Ngày 6/3, VNG hoàn tất phát hành 349.491 cổ phiếu ESOP cho 608 người lao động với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương bằng 1/10 thị giá.

Công ty cổ phần VNG (mã: VNZ, sàn UPCoM) công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Đến ngày 6/3, VNG hoàn tất phát hành 349.491 cổ phiếu ESOP cho 608 người lao động. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1/10 thị giá cổ phiếu VNZ trên thị trường. Dự kiến, cổ phiếu được chuyển giao trong quý II/2026.

Mục đích phát hành nhằm tạo ra khoản ưu đãi dài hạn cho người lao động, từ đó thu hút và lưu giữ nguồn nhân tài cho công ty; tưởng thưởng cho sự đóng góp; khuyến khích thành tích công việc xuất sắc; đồng thời gắn lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của công ty.

Hoàn tất đợt phát hành, VNG tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 29,37 triệu cổ phiếu.

608 nhân viên VNG mua cổ phiếu ESOP với giá hời - Ảnh 1.

Theo danh sách được công bố, có nhiều lãnh đạo của VNG tham gia đợt phát hành ESOP này như: Ông Vương Quang Khải – Đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch HĐQT (23.333 cổ phiếu), ông Nguyễn Lê Thành – Phó Tổng giám đốc (8.518 cổ phiếu) và bà Trương Thị Thanh – Phó Tổng giám đốc (7.481 cổ phiếu).

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, doanh thu thuần của VNG đạt 10.890 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Lỗ sau thuế của doanh nghiệp trong năm 2025 là hơn 231,4 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 80% so với năm trước, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp thua lỗ.

Trong năm 2025, VNG đặt mục tiêu doanh thu 10.773 tỷ đồng và lỗ sau thuế 620 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp vượt khoảng 1,1% kế hoạch doanh thu và kiểm soát lỗ tốt hơn kế hoạch đề ra khoảng 62%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VNG đạt 11.438,6 tỷ đồng, tăng 21,2% so với ngày đầu năm 2025. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 25,6%, lên 10.458,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 8.027,6 tỷ đồng, tăng 35,7%.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuỗi cà phê Việt lọt top lớn nhất Đông Nam Á: 'Vượt mặt' đại diện Indonesia, Malaysia, ngang hàng Starbucks

Chuỗi cà phê Việt lọt top lớn nhất Đông Nam Á: 'Vượt mặt' đại diện Indonesia, Malaysia, ngang hàng Starbucks Nổi bật

VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao

VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao Nổi bật

Vì sao Xi măng Sông Lam 2 bị xử phạt?

Vì sao Xi măng Sông Lam 2 bị xử phạt?

16:19 , 18/03/2026
Quán cà phê ở TPHCM không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng kinh doanh

Quán cà phê ở TPHCM không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng kinh doanh

16:10 , 18/03/2026
Con gái sinh năm 1993 của đại gia Vũ Văn Tiền xuất hiện ở vị trí mới

Con gái sinh năm 1993 của đại gia Vũ Văn Tiền xuất hiện ở vị trí mới

16:04 , 18/03/2026
Khi con bị điều tra, bố mẹ của Mr Pips liền rút tiền mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi

Khi con bị điều tra, bố mẹ của Mr Pips liền rút tiền mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi

15:16 , 18/03/2026

