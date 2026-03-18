608 nhân viên VNG mua cổ phiếu ESOP với giá hời

Công ty cổ phần VNG (mã: VNZ, sàn UPCoM) công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Đến ngày 6/3, VNG hoàn tất phát hành 349.491 cổ phiếu ESOP cho 608 người lao động. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1/10 thị giá cổ phiếu VNZ trên thị trường. Dự kiến, cổ phiếu được chuyển giao trong quý II/2026.

Mục đích phát hành nhằm tạo ra khoản ưu đãi dài hạn cho người lao động, từ đó thu hút và lưu giữ nguồn nhân tài cho công ty; tưởng thưởng cho sự đóng góp; khuyến khích thành tích công việc xuất sắc; đồng thời gắn lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của công ty.

Hoàn tất đợt phát hành, VNG tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 29,37 triệu cổ phiếu.

Theo danh sách được công bố, có nhiều lãnh đạo của VNG tham gia đợt phát hành ESOP này như: Ông Vương Quang Khải – Đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch HĐQT (23.333 cổ phiếu), ông Nguyễn Lê Thành – Phó Tổng giám đốc (8.518 cổ phiếu) và bà Trương Thị Thanh – Phó Tổng giám đốc (7.481 cổ phiếu).

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, doanh thu thuần của VNG đạt 10.890 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Lỗ sau thuế của doanh nghiệp trong năm 2025 là hơn 231,4 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 80% so với năm trước, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp thua lỗ.

Lũy kế cả năm 2025, VNG mang về doanh thu thuần gần 10.890,7 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2024; doanh nghiệp cũng ghi nhận mức lỗ ròng giảm từ gần 1.180,4 tỷ đồng xuống còn gần 231,5 tỷ đồng.

Trong năm 2025, VNG đặt mục tiêu doanh thu 10.773 tỷ đồng và lỗ sau thuế 620 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp vượt khoảng 1,1% kế hoạch doanh thu và kiểm soát lỗ tốt hơn kế hoạch đề ra khoảng 62%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VNG đạt 11.438,6 tỷ đồng, tăng 21,2% so với ngày đầu năm 2025. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 25,6%, lên 10.458,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 8.027,6 tỷ đồng, tăng 35,7%.