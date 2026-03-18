Đường đua thị trường Quý 1 ngã ngũ sớm: Kingsport và cú bứt phá mang tên "Ngai Việt"

Cộng hưởng cùng cú đúp giải thưởng Top 3 Quốc gia, thương hiệu này đang mang đến một màn 'flexing' nội lực ngoạn mục, khẳng định vững chắc đẳng cấp của một ông lớn thực thụ.

Cú "flex" chạm đỉnh truyền thông: "Vua chúa cũng sướng đến thế là cùng"

Nhìn lại bức tranh thị trường những tháng đầu năm, mạng xã hội chứng kiến một "vụ nổ" truyền thông mang tên Ngồi trên ngai. Sự kết hợp giữa Kingsport, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và nhà sản xuất MASEW đã tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe khi cán mốc 70 triệu lượt xem trên mọi nền tảng.

Riêng nền tảng Youtube đã đạt 12 triệu lượt xem

Không chỉ bùng nổ về mặt hiển thị, MV còn tạo ra một làn sóng thảo luận khổng lồ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Không quá lời khi đúc kết toàn bộ hiệu ứng của chiến dịch này bằng một câu ví von: "Vua chúa cũng sướng đến thế là cùng". Sự so sánh thú vị ấy phản ánh chính xác cách Kingsport đang làm: Biến chiếc ghế massage quen thuộc thành biểu tượng của sự tận hưởng đẳng cấp ngay tại gia, hòa mình vào dòng chảy văn hóa đại chúng một cách bản lĩnh và khác biệt.

Những bình luận tích cực về bài hát (Ánh chụp từ nền tảng Threads)

Giải mã sức hút từ nỗi đau của thời đại

Giữa bối cảnh tình trạng kiệt sức (burnout) và đau mỏi vai gáy đang báo động, thông điệp "Mang ngai về nhà, bật chế độ phục hồi" của Kingsport đã đánh trúng khao khát của hàng triệu người. Chiếc ngai vàng nay được tái định nghĩa thành đặc quyền chăm sóc sức khỏe tại gia. Hơn cả những lời truyền cảm hứng, đặc quyền này được Kingsport bảo chứng bằng hệ sinh thái công nghệ "may đo" cho người Việt. Sự kết hợp của Kingtech, King Sonic và AI Body Scan đã cá nhân hóa hoàn toàn trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, biến cỗ máy khô khan thành người phục vụ tận tụy cho từng thành viên trong gia đình.

Hình ảnh sản phẩm chụp từ MV

Vị thế dẫn dắt được xác lập bằng nội lực thực chứng

Một MV viral có thể thu hút sự chú ý nhất thời, nhưng để thuyết phục người tiêu dùng mở hầu bao đầu tư cho một thiết bị cao cấp lại cần những giá trị thực chứng. Và Kingsport đang chứng minh họ không chỉ làm tốt bề nổi.

Theo khảo sát của Younet năm 2025 (báo cáo nội bộ), có tới 96% khách hàng ưu tiên lựa chọn Kingsport khi có nhu cầu mua ghế massage. Đáng chú ý, 99% người dùng đánh giá cao công nghệ Kingtech; 97% ghi nhận giấc ngủ và tinh thần được cải thiện rõ rệt và 96% phản hồi tích cực về khả năng hỗ trợ phục hồi vận động cũng như chất lượng dịch vụ.

Nếu nghệ thuật và âm nhạc giúp hình ảnh "ngai Việt" lan tỏa về mặt cảm xúc, thì những con số khảo sát trên cùng với cú đúp giải thưởng danh giá Top 3 Thương hiệu Chăm sóc sức khỏe Quốc gia 2026 và Top 10 Công ty thiết bị y tế uy tín chính là mỏ neo lý tính vững chắc nhất. Nó chứng minh rằng vị thế của Kingsport không được xây bằng sự hào nhoáng của truyền thông, mà được xác lập bằng nội lực công nghệ và sự tin chọn bền vững của hàng triệu gia đình.

Khép lại quý đầu tiên của năm 2026 đầy bứt phá, Kingsport không chỉ tạo dấu ấn bằng một chiến dịch thành công, mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt không thể lay chuyển trong thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng hai con số tại Việt Nam. "Ngai Việt" giờ đây đã trở thành biểu tượng cho một chuẩn mực sống mới. Và chắc chắn, những bước đi tiếp theo của "ông lớn" này sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ đáng mong đợi.

Gần 2 thập kỷ hình thành và không ngừng phát triển, Kingsport tự hào trở thành thương hiệu quốc dân tiên phong trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, Kingsport không chỉ mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi, mà còn đồng hành cùng mỗi gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe bền vững mỗi ngày.

