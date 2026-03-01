19-03-2026 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Một công ty logistics lên kế hoạch lợi nhuận 2026 tăng 67%

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (Vietrans, UPCoM: VIN) vừa công bố tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến diễn ra ngày 10/4 tại TP.HCM.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 493 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận ròng chỉ đạt khoảng 12 tỷ đồng, giảm gần 61%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ gần 61 tỷ đồng tại các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi hơn 12 tỷ đồng từ mảng này. Với kết quả đạt được, Vietrans dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 14%.

Bước sang năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 645 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 67% so với thực hiện năm trước.

Về kế hoạch đầu tư, Vietrans cho biết sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu kho hàng số 161 Nguyễn Văn Quỳ, đồng thời xây dựng phương án quy hoạch tổng thể khu đất này nhằm chuẩn bị cho các bước đầu tư khi hoàn tất thủ tục pháp lý gia hạn.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến lập báo cáo tiền khả thi để trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua hai dự án trong năm 2026, gồm: dự án nhà ở kết hợp thương mại tại tòa nhà A8 Trường Sơn với tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng và dự án khu nhà cho thuê vận hành kho lạnh tại Hải Phòng với tổng vốn khoảng 94 tỷ đồng.

Ở mảng quản trị vốn, Vietrans tiếp tục kế hoạch thoái vốn tại CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung. Ngược lại, Công ty dự kiến không thoái vốn tại CTCP Vinafreight do đơn vị này duy trì hiệu quả hoạt động tốt và chi trả cổ tức ổn định qua các năm. Bên cạnh đó, Vietrans cũng lên kế hoạch hoàn tất quyết toán thuế, phân phối lợi nhuận và thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH Agility.

Một doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 120%, mỗi nhân viên kiếm gần 25 tỷ đồng lợi nhuận, vượt xa TCBS, PV GAS, Vincom Retail...

Phụng Tiên

ACV có quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị

