FPT giảm 20.000 tỷ doanh thu mỗi năm sau một quyết định: Vì sao ông Trương Gia Bình sẽ không lo lắng?

CTCP Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) vừa công bố thông tin về việc thay đổi phương pháp hợp nhất đối với CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, FTEL mã chứng khoán FOX).

Căn cứ theo Công văn số 1906/H01-P1 ngày 18/3/2026 của Bộ Công an về việc hợp nhất Báo cáo tài chính 2025 của FPT Telecom, từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết) theo quy định của chuẩn mực và pháp luật kế toán hiện hành.

Theo đó, Công ty sẽ chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của Công ty, thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất của Công ty như hiện tại.

Sự điều chỉnh về kỹ thuật kế toán này không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng), cũng như lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS). Quyền lợi và giá trị của cổ đông vẫn được đảm bảo và phản ánh đầy đủ trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Trong các Báo cáo tài chính trước đây, FPT cho biết, tỷ lệ sở hữu của FPT tại FTEL là 45,66% nhưng có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương của FTEL, và có quyền chi phối các chính sách tài chính, hoạt động của đơn vị này. Do đó, các năm trước đây, FPT có quyền kiểm soát đối với FTEL và ghi nhận FTEL là công ty con.

Theo cách ghi nhận cũ, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của FPT đã được cộng gộp doanh thu và lợi nhuận của FTEL. Theo cách ghi nhận mới, doanh thu hợp nhất của FPT không còn bao gồm doanh thu từ FTEL, còn lợi nhuận ròng hợp nhất sẽ bao gồm lợi nhuận từ FTEL tương đương tỷ lệ 45,66% sở hữu.

Trong 3 năm qua, doanh thu của FTEL chiếm 28-30% doanh thu hợp nhất của FPT còn lợi nhuận chiếm trên 30%. Năm 2025, doanh thu của FTEL là 19.500 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm trước.

15 năm qua, FTEL liên tục duy trì mức tăng trưởng doanh thu 2 chữ số﻿, ngoại trừ năm 2013 (giảm 6%) và năm 2023 (7%). Nếu FTEL giữ vững phong độ tăng trưởng, với cách ghi nhận mới, doanh thu hợp nhất của FPT mỗi năm sẽ "mất đi" khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tháng 7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FTEL (50,17%) chính thức được chuyển từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. Tháng 12/2025, công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đại diện phần vốn Nhà nước do SCIC quản lý trước đây.

Năm 2018, FPT đã từng chứng kiến cuộc sụt giảm mạnh về doanh thu từ 42.659 tỷ về 23.214 tỷ (tương đương 46%) do thoái vốn khỏi FPT Trading và FPT Retail xuống dưới 50% vốn cổ phần, từ công ty con trở thành công ty liên kết.

Tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là công nghệ, viễn thông và giáo dục, FPT nhanh chóng lấy lại đà khi doanh thu liên tục tăng trưởng trên 20% trong các năm 2021-2023 và vượt qua đỉnh cao doanh thu trước khi thoái vốn mảng bán lẻ. Lợi nhuận sau thuế cũng nhảy vọt từ mặt bằng dưới 4.000 tỷ kên tới 11.200 tỷ vào năm 2025.