An Phước, Mộc Châu và những cú "vạ lây" vì trùng tên doanh nghiệp

Thời gian gần đây, hai thương hiệu quen thuộc trên thị trường là An Phước và Mộc Châu Milk đồng loạt phải lên tiếng đính chính khi bị "gọi tên nhầm" trong các thông tin tiêu cực. Điểm chung không nằm ở ngành nghề hay hoạt động kinh doanh, mà ở việc trùng hoặc tương tự tên doanh nghiệp dẫn đến nhầm lẫn.

Doanh nghiệp liên tục lên tiếng vì bị nhầm lẫn

Với trường hợp Mộc Châu, thông tin người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp mang tên "Công ty TNHH Mộc Châu Milk" bị tạm hoãn xuất cảnh đã lan truyền trên thị trường. Do tên gọi tương đồng, một bộ phận người tiêu dùng đã hiểu nhầm sự việc liên quan đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Công ty sở hữu thương hiệu và sản phẩm sữa Mộc Châu Milk). Doanh nghiệp sau đó phát thông báo khẳng định hai pháp nhân hoàn toàn độc lập, không có liên hệ.

Đại diện Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho biết đây là sự nhầm lẫn không mong muốn giữa các doanh nghiệp có tên gọi tương đồng, đồng thời khẳng định đơn vị không liên quan đến sự việc. Theo doanh nghiệp, trong ngắn hạn, thông tin có thể khiến một bộ phận người tiêu dùng băn khoăn, song mức độ ảnh hưởng được kiểm soát khi công ty chủ động phát đi thông tin chính thức.

"Với chúng tôi, giá trị cốt lõi không nằm ở tên gọi, mà ở chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mà khách hàng đã quen thuộc trong suốt nhiều năm. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp truyền thông rõ ràng hơn về nhận diện thương hiệu và các cam kết chất lượng đã xây dựng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Doanh nghiệp này cho biết thêm, niềm tin của khách hàng là yếu tố quyết định trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh, và những giá trị được xây dựng một cách nhất quán sẽ được nhận diện theo thời gian.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với An Phước khi Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của một doanh nghiệp mang tên "An Phước" do vi phạm nghĩa vụ tín dụng. Thông tin rút gọn tên gọi đã khiến dư luận liên tưởng tới thương hiệu.

Cụ thể, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước - đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang An Phước - Pierre Cardin, cho biết đã ghi nhận sự nhầm lẫn trong dư luận liên quan đến một bài viết đề cập việc ngân hàng thu giữ tài sản của "đại gia may mặc An Phước".

Theo doanh nghiệp, nội dung được đề cập thực chất liên quan đến một pháp nhân khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước, thành lập năm 2015, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực sợi, vải và nguyên phụ liệu ngành may mặc. Doanh nghiệp này sau đó lên tiếng khẳng định không liên quan và hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Rủi ro từ trùng tên và bài toán nhận diện thương hiệu

Theo chia sẻ từ phía Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, việc tồn tại các doanh nghiệp có tên gọi tương tự đặt ra thách thức trong việc đảm bảo tính nhất quán của nhận diện thương hiệu và hạn chế nhầm lẫn trong trải nghiệm của khách hàng.

"Khi thông tin bị rút gọn hoặc lan truyền thiếu bối cảnh, ranh giới giữa các doanh nghiệp có tên tương tự dễ bị xóa nhòa. Do đó, chúng tôi đã chủ động chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, tăng cường truyền thông chính thống và hoàn thiện các yếu tố giúp khách hàng dễ dàng phân biệt", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ngoài ra, với những tên gọi mang yếu tố địa danh như "Mộc Châu", khả năng đăng ký độc quyền bị hạn chế, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp có thể sử dụng chung một phần tên gọi.

Từ các trường hợp trên, việc trùng hoặc tương tự tên doanh nghiệp có thể dẫn đến nhầm lẫn trên thị trường, buộc doanh nghiệp phải lên tiếng làm rõ để bảo vệ hoạt động và hình ảnh thương hiệu.

Trong thực tế, theo Luật Doanh nghiệp, tên doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, với nguyên tắc không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, việc đánh giá yếu tố "gây nhầm lẫn" chủ yếu dựa trên cấu trúc tên đầy đủ, bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng, nên trên thực tế vẫn có thể tồn tại các tên gọi tương tự.

Theo quy định, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ theo Luật Sở hữu trí tuệ, dựa trên khả năng phân biệt và phạm vi nhóm ngành đăng ký. Điều này đồng nghĩa một dấu hiệu có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện trong tên doanh nghiệp của đơn vị khác nếu không vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh.

Đối với tên miền, việc cấp phát tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam quản lý, áp dụng nguyên tắc "đăng ký trước - được quyền trước". Cơ chế này không mặc nhiên ưu tiên chủ sở hữu thương hiệu, vì vậy doanh nghiệp cần chủ động đăng ký sớm các tên miền liên quan để tránh phát sinh tranh chấp.



