Hóa chất Đức Giang thông báo khẩn về ban lãnh đạo mới

19-03-2026 - 19:22 PM | Doanh nghiệp

Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8/5/2026, địa điểm sẽ được thông báo trong thư mời gửi cổ đông.

Ngày 19/3/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) phát đi thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, trong bối cảnh Hội đồng quản trị (HĐQT) của doanh nghiệp này có biến động lớn về nhân sự.

Theo thông báo gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các cổ đông, DGC cho biết quyết định triệu tập đại hội được đưa ra sau khi một số thành viên HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến các cáo buộc như “gây ô nhiễm môi trường”, “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, ba thành viên HĐQT gồm ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT đã bị khởi tố. Diễn biến này khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại không đáp ứng mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, hai thành viên HĐQT còn lại đã thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8/5/2026, địa điểm sẽ được thông báo trong thư mời gửi cổ đông.

Nội dung chính của đại hội bao gồm việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đối tượng tham dự là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/4/2026.

Thông báo do Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt ký thay mặt HĐQT, nhấn mạnh việc tổ chức đại hội là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Động thái của DGC diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đối mặt với những thách thức lớn về pháp lý và quản trị, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

