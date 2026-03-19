Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

19-03-2026 - 17:32 PM | Doanh nghiệp

Theo VnExpress, tại họp báo thường kỳ ngày 19/3, trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Theo bà Hằng, cơ quan đại diện Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với phía Nam Phi nhằm xử lý sự việc theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, với tư cách là quốc gia tham gia các công ước của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này.

Bà cho biết thêm, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp lý, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, bảo tồn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 12/3, nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường, cho hay hai công dân Việt Nam là Chu Đăng Khoa và Trần Huy Bảo đã bị bắt giữ do bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Đáng chú ý, ông Chu Đăng Khoa từng có tiền án tại Nam Phi. Năm 2011, người này bị tòa án nước sở tại kết tội tàng trữ trái phép 5 sừng tê giác, bị phạt 40.000 rand (tương đương khoảng 3.000 USD) và sau đó bị trục xuất khỏi nước này.

Phụng Tiên

