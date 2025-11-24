Ảnh minh họa

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 15/12 tới đây, Hội đồng quản trị CTCP Bao bì Biên Hòa sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu cổ đông hiện tại không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 18/11/2025, cổ đông lớn nhất là TCG Solutions Pte. Ltd. (đơn vị thành viên của Thai Containers Group thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan) đang nắm giữ 12,07 triệu cổ phiếu SVI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 94,11% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu do các cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ chỉ còn chiếm 5,89%, không đáp ứng điều kiện "tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Sovi sẽ tiến hành các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời hủy niêm yết bắt buộc toàn bộ cổ phiếu SVI tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Được biết, SVI chính thức niêm yết trên HOSE từ tháng 3/2012 và là một trong những tên tuổi lớn trong ngành bao bì phía Nam với lịch sử hoạt động từ năm 1968.

Bước ngoặt trong cơ cấu sở hữu của Sovi diễn ra vào cuối năm 2020 thông qua thương vụ thâu tóm đình đám của người Thái. TCG Solutions đã chi gần 2.100 tỷ đồng để mua gom cổ phần, nâng sở hữu lên mức chi phối tuyệt đối như hiện nay. Sau giao dịch, bộ máy lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này đã được thay máu hoàn toàn, với Hội đồng quản trị hiện tại đa phần là nhân sự người Thái Lan và Nhật Bản do SCG chỉ định. Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là ông Jakjit Klomsing, người đồng thời giữ vai trò Giám đốc điều hành mảng bao bì của SCG.

Doanh thu SVI 2020-9t 2025

Lợi nhuận sau thuế SVI 2020-9t 2025

Mặc dù về tay ông chủ ngoại tiềm lực mạnh, bức tranh tài chính của Sovi những năm gần đây lại cho thấy sự tương phản giữa doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu liên tục thiết lập các đỉnh mới, chạm ngưỡng 1.880 tỷ đồng vào năm 2022 trước khi điều chỉnh về quanh mốc 1.500 tỷ đồng giai đoạn 2023-2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại có xu hướng đi lùi sâu so với mức đỉnh 146 tỷ đồng đạt được vào năm 2020. Năm 2024, lợi nhuận của công ty chỉ còn 76 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 6 năm.

Đà suy giảm lợi nhuận tiếp tục kéo dài sang năm 2025. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận ròng vỏn vẹn 26 tỷ đồng, mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua và mới chỉ hoàn thành 26% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo công ty lý giải nguyên nhân chủ yếu do giá bán thành phẩm giảm mạnh trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào (giấy cuộn) lại tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận. Dù vậy, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức an toàn với lượng tiền gửi ngân hàng đạt gần 550 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9.

Một điểm sáng hiếm hoi là chính sách cổ tức tiền mặt vẫn được duy trì đều đặn. Kể từ khi SCG nắm quyền kiểm soát (2020-2024), tỷ lệ cổ tức dao động từ 18-26%, giúp tập đoàn mẹ thu về hơn 106 tỷ đồng cổ tức tiền mặt trong giai đoạn này.

Diễn biến giá cổ phiếu SVI

Trên thị trường chứng khoán, thông tin về việc hủy niêm yết dường như đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Bất chấp kết quả kinh doanh ảm đạm, thị giá cổ phiếu SVI bất ngờ tăng vọt hơn 23% chỉ trong tuần giao dịch gần nhất, giao dịch quanh mức 55.600 đồng/cp vào ngày 24/11. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này ở mức rất thấp, bình quân chưa đến 300 đơn vị mỗi phiên, phản ánh tính chất cô đặc trong cơ cấu sở hữu.