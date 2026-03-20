Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Trong đó, một trong những ﻿mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang dùng xe điện.

Là doanh nghiệp sản xuất ô tô điện nội địa lớn nhất Việt Nam, chỉ th﻿ị mới của Thủ tướng có tác động quan trọng tới VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tại Việt Nam, VinFast đang chiếm vị trí số 1 về công suất và doanh số.﻿

Năm 2025, VinFast đạt doanh số 175.099 xe, bỏ xa thương hiệu đứng thứ 2 là Toyota. ﻿

VinFast có các nhà máy sản xuất xe tại Việt Nam ở Hải Phòng (công suất đạt 500.000 xe ô tô và 1 triệu xe máy điện/năm) và Hà Tĩnh (công suất đạt 200.000 xe ô tô/năm).

Trong năm 2025, nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng đã xuất xưởng 200.000 ﻿chiếc ô tô điện còn nhà máy VinFast Hà Tĩnh sản xuất 22.000 ô tô điện chỉ sau 4 tháng đi vào vận hành.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất ô tô điện, Nhà máy pin VINES Vũng Áng đang trong giai đoạn vận hành giai đoạn I, có quy mô 8 ha và công suất 100.000 pack pin/năm, với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Hiện nay, V-Green đang vận hành hệ thống 150.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện, cùng kế hoạch nâng con số này lên 500.000 trong vòng 2 năm tới. Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc.

Liên quan tới xe điện và hạ tầng trạm sạc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp sau:﻿

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện. Phát triển hạ tầng trạm sạc điện; nghiên cứu các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện; từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và phương tiện công vụ sang sử dụng điện.

- Bộ Công Thương hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển công nghiệp hỗ trợ để cung ứng cho ngành công nghiệp xe điện. Khẩn trương xây dựng các chương trình, kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội, trong đó tập trung: Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.﻿

- Bộ Xây dựng khuyến khích các dự án khu đô thị, bãi đỗ xe tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện. Phối hợp với các địa phương thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng điện tại các đô thị lớn.

- Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông điện theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 6/2026.

- Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ pin và công nghệ trạm sạc, pin lưu trữ thế hệ mới, động cơ hiệu suất cao.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý, thu hồi, tái chế pin xe điện và các chất thải liên quan nhằm bảo đảm phát triển phương tiện giao thông điện bền vững theo thẩm quyền, hoàn thành trong quý 3/2026.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc điện cho phương tiện giao thông điện phù hợp tình hình thực tế tại địa phương theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9/2026. Bổ sung quy hoạch, yêu cầu bố trí hạ tầng sạc điện cho hệ thống giao thông trong các khu đô thị và công trình xây dựng. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xe buýt điện, taxi điện và các phương tiện giao thông sạch tại địa phương theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9/2026.