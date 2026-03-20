Ủy ban bầu cử TP Hà Nội vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đại biểu trẻ nhất là ông Đỗ Vinh Quang (sinh ngày 04/02/1995), hiện đang cư trú tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Về học vấn, ông Quang tốt nghiệp Trường Đại học City University và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Middlesex University, Vương quốc Anh. Quá trình công tác của ông tại Tập đoàn T&T bắt đầu từ năm 2018, trải qua các vị trí từ chuyên viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư trước khi được bổ nhiệm vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao từ năm 2022.

Song song đó, ông còn trực tiếp quản lý nhiều doanh nghiệp và tổ chức uy tín như: Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines (từ 2025), Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (từ 2024), Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail, Chủ tịch HĐQT Công ty T&T Homes, Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T, đồng thời là Thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước khi trúng cử, tại hội nghị tiếp xúc cử tri Tổ bầu cử số 30 (gồm các xã Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng, Yên Lãng), ông Đỗ Vinh Quang đã đề xuất các giải pháp để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như khu vực 4 xã bầu cử.

Về công nghiệp và chuyển đổi số: Đề xuất phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, kiểm soát chặt chẽ môi trường gắn với đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ. Đồng thời, hình thành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ cho thanh niên, người dân địa phương.

Về nông nghiệp: Đặt mục tiêu chuyển dịch từ “phát triển dựa vào đất” sang “phát triển dựa vào sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng cao” nhằm tăng thu nhập cho người dân. Ông đề xuất hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, mở rộng phân phối và tạo điều kiện tiếp cận vốn minh bạch.

Nhấn mạnh việc đầu tư cho con người là nền tảng lâu dài, ông Quang cho biết sẽ vận dụng kinh nghiệm điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội để triển khai các chương trình bóng đá học đường bài bản, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa cải thiện cơ sở vật chất thể thao.

Bên cạnh đó, ông cam kết mở rộng các hoạt động an sinh xã hội, kết nối nguồn lực để hỗ trợ thường xuyên, đúng đối tượng cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh vượt khó.

Đặc biệt, trong phần giải đáp thắc mắc của cử tri xã Quang Minh về việc tháo gỡ rào cản cho khu vực kinh tế tư nhân, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Theo ông, cần hoàn thiện thể chế minh bạch, loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tiếp cận công bằng các nguồn lực như đất đai, tín dụng, hạ tầng.

Địa phương cần cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách.

Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các ngành then chốt (hàng không, logistics, năng lượng, hạ tầng), đẩy mạnh chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.