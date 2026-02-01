Kinh Bắc (KBC) 6 lần "trượt KPI" lợi nhuận năm, nợ vay chạm mốc 43.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, dẫn dắt bởi mảng bất động sản khu công nghiệp.



Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, KBC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.648 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt gần 652 tỷ đồng, gấp hơn 21 lần quý IV/2024, nhờ doanh thu khu công nghiệp tăng mạnh và khoản thu nhập khác gần 321 tỷ đồng từ chênh lệch đánh giá lại tài sản trong hợp nhất kinh doanh.



Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 6.687 tỷ đồng (gấp 2,4 lần cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt trên 2.200 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ và là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Doanh thu cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp đạt gần 4.396 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò trụ cột.

Tuy vậy, so với kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Kinh Bắc vẫn chưa hoàn thành các chỉ tiêu tài chính trọng yếu. Đây là năm thứ sáu liên tiếp doanh nghiệp không đạt kế hoạch năm.



Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản KBC đạt gần 69.800 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng gấp đôi lên gần 27.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Khu đô thị Tràng Cát.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ của Kinh Bắc tăng mạnh lên khoảng 43.000 tỷ đồng, cao hơn gần 19.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ vay tài chính tăng lên hơn 28.600 tỷ đồng, phần lớn là vay dài hạn phục vụ đầu tư các dự án lớn. VPBank hiện là chủ nợ lớn nhất với dư nợ dài hạn hơn 13.500 tỷ đồng.



Mới đây, công ty con của KBC được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió Vân Canh 1 và 2, với tổng vốn gần 14.700 tỷ đồng, đánh dấu bước mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC tăng lên mức 35.450 đồng/cp.