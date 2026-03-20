Tin vui bất ngờ từ chuỗi bán lẻ 2.500 cửa hàng khiến hàng triệu người dân Việt Nam yên lòng

20-03-2026 - 14:10 PM | Doanh nghiệp

Long Châu cam kết không tăng giá thuốc tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc, giao thuốc tận nơi miễn phí cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng Long Châu.

Trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, lo ngại giá xăng dầu tăng làm gia tăng chi phí vận hành và vận chuyển, Long Châu cam kết không tăng giá thuốc tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc, bình ổn nguồn cung trên toàn bộ 2.500 cửa hàng.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ giao thuốc tận nơi miễn phí cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng Long Châu.

Đại diện hệ thống cho biết, thuốc và vaccine là mặt hàng chịu ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu vận chuyển tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện tỷ trọng hàng nhập khẩu đối với thuốc đang là 60% - 70%, với vaccine gần bằng 80% - 90%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng trong nước có nguyên liệu nhập khẩu cũng chịu tác động nhưng chậm hơn so với hàng nhập khẩu.

Nhận diện nguy cơ từ sớm, Long Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc và vật tư y tế, dự trù lượng hàng đủ để bình ổn thị trường trong trường hợp biến động khó lường.

Đội ngũ phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, đối tác phân phối trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn cung thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu…, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn hàng.

Hệ thống áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế các tình trạng sỉ gom hàng, nhằm đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường.

Long Châu cam kết không tăng giá thuốc, duy trình chính sách miễn phí giao thuốc tận nhà cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng.

Long Châu cam kết 100% sản phẩm chính hãng. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu về nguồn gốc xuất xứ và các thông tin dược phẩm ngay tại các nhà thuốc, mã QR trên hoá đơn hay website, ứng dụng Long Châu.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

