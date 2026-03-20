Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty nổi tiếng chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

20-03-2026 - 15:19 PM | Doanh nghiệp

Với khoảng 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ cần chi ra khoảng 45 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và dự kiến thanh toán vào ngày 7/4.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức cả năm ở mức 30%, tương đương năm 2024. Như vậy, sau đợt tạm ứng 15%, nhiều khả năng công ty sẽ thực hiện thêm một đợt chi trả phần còn lại để hoàn thành kế hoạch.

Cơ cấu cổ đông tại HNF hiện có mức độ tập trung cao. Chủ tịch HĐQT Trịnh Trung Hiếu đang trực tiếp nắm giữ 39,09% vốn, trong khi Công ty TNHH MTV DNA Holding – doanh nghiệp do ông Hiếu làm Chủ tịch – sở hữu 56,77%. Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan đến ông Hiếu kiểm soát gần 96% vốn và có thể nhận về ít nhất 43 tỷ đồng từ đợt cổ tức này.

Tỷ lệ sở hữu cô đặc cũng khiến thanh khoản cổ phiếu HNF gần như “đóng băng”. Trong vòng một năm qua, khối lượng giao dịch bình quân chỉ dưới 900 cổ phiếu mỗi ngày. Tuy nhiên, kết phiên 20/3, cổ phiếu HNF tăng gần 12% lên mức giá là 34.000 đồng/cp, số lượng thanh khoản đạt 5.200 đơn vị.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 1.800 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước, trong khi lợi nhuận ròng chỉ còn hơn 102 tỷ đồng, giảm tới 43%. Dù vậy, công ty vẫn vượt khoảng 18% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, còn doanh thu mới hoàn thành hơn 83% kế hoạch.

Theo giải trình từ doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh suy giảm chủ yếu do giá vốn và chi phí bán hàng gia tăng, trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn và nhu cầu tiêu dùng yếu đi, kéo theo doanh thu sụt giảm.

Thành lập năm 1997 từ Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị, đến nay, sau gần 30 năm, thương hiệu đã xuất khẩu hàng tới 20 quốc gia trên thế giới. Các nhãn hiệu bánh kẹo Hữu Nghị được người dùng ưa thích như bánh Tipo, bánh Staff, bánh kẹo Hữu Nghị, bánh mứt Tết, bánh golf Daisy.

Lãi kỷ lục 2025, một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt 30%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm thu về "món hời" lớn nhờ chi 2.100 tỷ mua công ty sở hữu đất vàng Láng Hạ

Bí mật về loại giấy do người Việt tạo ra, khiến tội phạm làm giả đầu hàng

Điều gì khiến hàng loạt doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi?

14:44 , 20/03/2026
Tin vui bất ngờ từ chuỗi bán lẻ 2.500 cửa hàng khiến hàng triệu người dân Việt Nam yên lòng

14:10 , 20/03/2026
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM

13:39 , 20/03/2026
Ông Nguyễn Văn Tuấn trở lại danh sách ứng viên HĐQT GELEX nhiệm kỳ mới

13:30 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên