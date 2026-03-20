FPT hé lộ chiến lược AI-First sau khi không còn hợp nhất FPT Telecom, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 15%

Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) vừa công bố tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 16/04/2026 tại Hà Nội. ﻿



Kết quả kinh doanh năm 2025

Năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 70.113 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.039 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,6% và 17,8% so với năm trước. Khối Công nghệ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi đóng góp tới 63% doanh thu của toàn Tập đoàn. Đặc biệt, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm đã khẳng định vị thế "tỷ USD" với doanh thu ký mới đạt hơn 1,5 tỷ USD.



Mục tiêu năm 2026 và chiến lược "AI-First" ﻿ ﻿

Trong năm 2026, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 15% (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom).



Trong cơ cấu kế hoạch 2026, khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu dự kiến 52.650 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 25% so với năm trước.

Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác dự kiến ghi nhận doanh thu 5.930 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3%, trong khi lãi trước thuế tăng 1,3% lên 4.279 tỷ đồng.

Đáng chú ý, FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá trong giai đoạn 2026-2028. Tập đoàn đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng AI Factory đến việc phổ cập giáo dục AI cho 20 triệu người dùng và đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030.

Cổ đông chuẩn bị nhận "cơn mưa" cổ tức tỷ lệ 30%



Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình phương án chia cổ tức và tăng vốn đầy hấp dẫn.



Cổ tức tiền mặt: Trả 10% còn lại của năm 2025 trong quý 2/2026. Chính sách cổ tức tiền mặt cho năm 2026 dự kiến tối đa 20%.



Phát hành cổ phiếu thưởng: Tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới) từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện không muộn hơn quý 3/2026.

Sang năm 2026, FPT dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt tối đa 20%, tiếp nối chính sách ổn định đã duy trì liên tục từ năm 2018 đến nay.

FPT cũng đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ không quá 0.5% số cổ phần lưu hành, triển khai trong giai đoạn 2027-2029, với giá phát hành 10,000 đồng/cp và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. ﻿



Thay đổi nhân sự cấp cao và quy chế quản trị

Đại hội sẽ xem xét phê duyệt đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hiroshi Yokotsuka và bầu bổ sung thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, FPT cũng trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ để cập nhật theo các quy định pháp luật mới nhất về doanh nghiệp và chứng khoán.

Về nhân sự, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, đồng thời miễn nhiệm ông Hiroshi Yokotsuka theo đơn từ nhiệm đề ngày 18/03/2026. Ứng viên được đề cử thay thế là ông Toshikazu Nambu (quốc tịch Nhật Bản), người có gần 40 năm gắn bó với Sumitomo. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như CEO khu vực châu Mỹ, EVP & CFO, và hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp. Kết phiên 20/03, mã này giảm 3,65% xuống còn 74.000 đồng/cp – mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024, đồng thời mất tới 43,5% so với đỉnh 131.000 đồng/cp thiết lập hồi đầu năm 2025. Tính trong vòng một năm, thị giá FPT đã “bốc hơi” hơn 30%, với thanh khoản bình quân đạt trên 9,3 triệu cổ phiếu mỗi phiên.