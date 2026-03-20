Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp giá xăng tăng, Long Châu không tăng giá thuốc, miễn phí giao hàng

20-03-2026 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

Trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, lo ngại giá xăng dầu tăng làm gia tăng chi phí vận hành và vận chuyển, Long Châu tiên phong cam kết không tăng giá thuốc, bình ổn nguồn cung trên toàn bộ 2500 cửa hàng. Đồng thời, hệ thống còn miễn phí giao thuốc tận nơi khi đặt qua app.

Theo đó, Long Châu chủ động không tăng giá thuốc tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc. Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ giao thuốc tận nơi miễn phí cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng Long Châu.

Đại diện hệ thống cho biết thuốc và vaccine là mặt hàng chịu ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu vận chuyển tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện tỷ trọng hàng nhập khẩu đối với thuốc đang là 60 - 70%, với vaccine gần bằng 80 - 90%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng trong nước có nguyên liệu nhập khẩu cũng chịu tác động nhưng chậm hơn so với hàng nhập khẩu.

Nhận diện nguy cơ từ sớm, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc và vật tư y tế, dự trù lượng hàng đủ để bình ổn thị trường trong trường hợp biến động khó lường. Đội ngũ phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, đối tác phân phối uy tín trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn cung thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu… luôn ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn hàng. Song song, hệ thống áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế các tình trạng sỉ gom hàng, nhằm đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường.

Bất chấp giá xăng tăng, Long Châu không tăng giá thuốc, miễn phí giao hàng- Ảnh 1.

Đội ngũ y tế Long Châu vững chuyên môn, trở thành người bạn sức khỏe đáng tin cậy của hơn 33 triệu người Việt.

Với định hướng đồng hành cùng người dân trong chăm sóc sức khỏe, đóng vai trò ‘cánh tay nối dài’ của Bộ Y tế, Long Châu cam kết không tăng giá thuốc, miễn phí giao thuốc tận nhà cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng. Đây là loạt giải pháp được đơn vị chủ động thực hiện kịp thời trước biến động thị trường, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người dân. Điều này không chỉ góp phần giảm gánh nặng về kinh tế, mà còn giúp người dân an tâm hơn trên hành trình ‘vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’, góp phần hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Bất chấp giá xăng tăng, Long Châu không tăng giá thuốc, miễn phí giao hàng- Ảnh 2.

Giao hàng miễn phí cho tất cả khách hàng đặt qua ứng dụng.

Không chỉ đảm bảo giá tốt, đúng niêm yết, Long Châu còn cung cấp các sản phẩm minh bạch nguồn gốc. Doanh nghiệp cam kết 100% sản phẩm chính hãng. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu về nguồn gốc xuất xứ và các thông tin ngay tại các nhà thuốc, mã QR trên hoá đơn hay website, ứng dụng Long Châu.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
long châu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm thu về “món hời” lớn nhờ chi 2.100 tỷ mua công ty sở hữu đất vàng Láng Hạ

Bí mật về loại giấy do người Việt tạo ra, khiến tội phạm làm giả đầu hàng

Thăm nhà máy VinFast, Phó Thủ tướng chỉ ra hướng đi tiên phong của Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Một công ty nổi tiếng chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Điều gì khiến hàng loạt doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi?

Tin vui bất ngờ từ chuỗi bán lẻ 2.500 cửa hàng khiến hàng triệu người dân Việt Nam yên lòng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên