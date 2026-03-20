Bất chấp giá xăng tăng, Long Châu không tăng giá thuốc, miễn phí giao hàng

Theo đó, Long Châu chủ động không tăng giá thuốc tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc. Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ giao thuốc tận nơi miễn phí cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng Long Châu.

Đại diện hệ thống cho biết thuốc và vaccine là mặt hàng chịu ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu vận chuyển tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện tỷ trọng hàng nhập khẩu đối với thuốc đang là 60 - 70%, với vaccine gần bằng 80 - 90%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng trong nước có nguyên liệu nhập khẩu cũng chịu tác động nhưng chậm hơn so với hàng nhập khẩu.

Nhận diện nguy cơ từ sớm, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc và vật tư y tế, dự trù lượng hàng đủ để bình ổn thị trường trong trường hợp biến động khó lường. Đội ngũ phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, đối tác phân phối uy tín trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn cung thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu… luôn ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn hàng. Song song, hệ thống áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế các tình trạng sỉ gom hàng, nhằm đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường.

Với định hướng đồng hành cùng người dân trong chăm sóc sức khỏe, đóng vai trò ‘cánh tay nối dài’ của Bộ Y tế, Long Châu cam kết không tăng giá thuốc, miễn phí giao thuốc tận nhà cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng. Đây là loạt giải pháp được đơn vị chủ động thực hiện kịp thời trước biến động thị trường, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người dân. Điều này không chỉ góp phần giảm gánh nặng về kinh tế, mà còn giúp người dân an tâm hơn trên hành trình ‘vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’, góp phần hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Không chỉ đảm bảo giá tốt, đúng niêm yết, Long Châu còn cung cấp các sản phẩm minh bạch nguồn gốc. Doanh nghiệp cam kết 100% sản phẩm chính hãng. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu về nguồn gốc xuất xứ và các thông tin ngay tại các nhà thuốc, mã QR trên hoá đơn hay website, ứng dụng Long Châu.