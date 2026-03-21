Ra quyết định khởi tố ông chủ 14 công ty Phạm Ngọc Tuấn 41 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sáng 20/3 cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Những người bị khởi tố gồm Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970), cùng trú phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987), cùng trú xã Diên Khánh; và Trần Văn Bình (SN 1975), trú xã Cam Lâm.

Các bị can bị khởi tố liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Lập 14 công ty “ma” để bán hóa đơn giá trị gia tăng

Báo Pháp luật TP.HCM trích dẫn kết quả điều tra ban đầu như sau: trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn được xác định là người cầm đầu, đứng ra thành lập và điều hành 14 doanh nghiệp không hoạt động thực chất. Những pháp nhân này được sử dụng làm công cụ để phát hành, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm đối tượng đã xuất ra 1.153 hóa đơn không gắn với hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn trước thuế lên tới hơn 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, còn tổng giá trị thanh toán sau thuế vượt 131,3 tỷ đồng.

Mục đích của đường dây này là thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn khống ra thị trường.

Ngoài vai trò chủ mưu của Phạm Ngọc Tuấn, 5 bị can còn lại bị xác định đã tham gia hỗ trợ trong quá trình vận hành đường dây. Những người này bị cho là đã thực hiện các giao dịch liên quan, đứng tên hoặc làm các thủ tục hành chính phục vụ việc thành lập doanh nghiệp, phát hành và luân chuyển hóa đơn.

Việc phân công vai trò giữa các đối tượng giúp hoạt động mua bán hóa đơn diễn ra trong thời gian dài, với số lượng lớn và giá trị đặc biệt lớn.

Hóa đơn khống gây thất thu ngân sách, làm méo mó môi trường kinh doanh

Báo Xây dựng dẫn thông tin từ cơ quan công an nhận định, hành vi mua bán hóa đơn trái phép không chỉ khiến ngân sách nhà nước bị thất thu mà còn tạo ra hệ lụy lớn đối với hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

Khi sử dụng hóa đơn không có giao dịch thực, sổ sách kế toán bị bóp méo, mở đường cho các hành vi như trốn thuế, hợp thức hóa chi phí, che giấu dòng tiền bất minh hoặc thực hiện các sai phạm kinh tế khác. Điều này tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh và làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế tại địa phương.

Trong số 6 bị can, Trần Văn Bình đã bị thi hành lệnh bắt tạm giam. Đáng chú ý, người này đang trong thời gian chấp hành án treo 15 tháng cũng về tội mua bán trái phép hóa đơn, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với 5 bị can còn lại, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động, vai trò cụ thể của từng bị can, đồng thời rà soát các tổ chức, cá nhân đã sử dụng số hóa đơn khống do nhóm này phát hành.