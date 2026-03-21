Cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển đối diện nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản gửi đến Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF) liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu VAF hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 142/QÐSGDHCM ngày 13/3/2025 của Tổng Giám đốc HoSE.

Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024) của Phân lân Văn Điển.

Ngày 16/3/2026, HoSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2025 của công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo đó, tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC của công ty.

Như vậy, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của Phân lân Văn Điển trong 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cổ phiếu VAF đã rơi vào trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Do đó, HoSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển theo quy định đã nêu trên.

Trước đó, HoSE đã có văn bản nhắc nhở Phân lân Văn Điển về việc chậm công bố thông tin giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Cụ thể, ngày 16/3/2026, HoSE đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Phân lân Văn Điển. Theo đó, tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính của Công ty.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đến thời điểm ngày 18/3/2026, HoSE chưa nhận được giải trình của công ty đối với ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và các nhà đầu tư, HoSE đề nghị Phân lân Văn Điển nhanh chóng thực hiện công bố thông tin giải trình nêu trên và nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ, tổ chức kiểm toán cho rằng Phân lân Văn Điển đã dừng triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa nhưng vẫn chưa ghi nhận tổn thất đối với các khoản chi phí đã đầu tư vào dự án tính đến ngày 31/12/2025 là 24,709 tỷ đồng.

Do đó, tổ chức kiểm toán không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để có thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính của công ty.



