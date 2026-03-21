1.000 doanh nhân lắng nghe 3 bài học xương máu về chuyển giao thế hệ từ Bitis, Bảo Tín Mạnh Hải và tập đoàn tỷ đô

Sự kiện diễn ra ngày 20/3 tại TP.HCM đồng tổ chức bởi Newing và VP Bank SME, thu hút 1.000 nhà sáng lập và giám đốc điều hành.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Tổng giám đốc Newing kiêm điều phối viên, nhận định doanh nghiệp nội địa không thiếu chiến lược. Tuy nhiên, các tổ chức này đang khuyết thiếu hệ thống và kỷ luật thực thi.

Để làm rõ quy chuẩn vận hành, chuyên gia Rajesh Achanta dẫn chứng mô hình chuỗi cung ứng từ 35 năm làm việc tại P&G. Mạng lưới này từng phục vụ 1.000 khách hàng ở 20 thị trường. Hệ thống đạt doanh số ròng 175.000 tỷ đồng với 2.000 nhân sự nhờ cơ chế vận hành chuẩn xác bằng dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính.

Tâm điểm diễn đàn là phiên đối thoại về câu chuyện kế thừa tại các doanh nghiệp gia đình. Ông Pierre Pang, Tổng giám đốc Tập đoàn Mamee đến từ Malaysia với doanh thu xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, kể lại câu hỏi quyết định lúc mới tiếp quản: "Chọn gia đình hay chọn công ty?".

Cho rằng doanh nghiệp suy yếu sẽ làm hại gia đình, ông chọn đặt lợi ích tổ chức lên trên. Mamee giữ nguyên bốn giá trị cốt lõi gồm chính trực, gắn kết, quyết liệt và đổi mới. Đồng thời, tập đoàn thay đổi hoàn toàn phương thức hoạt động. Hiện họ xuất khẩu 100 container thực phẩm sức khỏe sang Mỹ mỗi tháng và đầu tư mạnh vào các startup nông nghiệp. Thương hiệu MAMEE và Mister Potato trở nên nổi tiếng thông qua hợp tác với Manchester United, Cha Eun Woo và Neymar Jr.

Tại Việt Nam, tiến trình tháo gỡ rào cản thế hệ được chị Vưu Lệ Quyên, Giám đốc điều hành Biti's, mô tả là hành trình áp lực suốt 22 năm. Đi ngược phong cách điều hành kỷ luật của thế hệ trước, chị quyết định chuyển đổi sang văn hóa hạnh phúc từ năm 2018. Trước đó, chị kể câu chuyện dù dự án ERP vào năm 2010 đã vận hành trơn tru nhưng vẫn khiến 21 trên tổng số 22 nhân sự cốt cán rời đi.

Sự cố này tạo sức ép lớn cho những lần thay đổi sau đó. Nhờ kiên trì, Biti's đã phục hồi và ghi nhận kết quả kinh doanh tốt vào năm 2022. Chị Quyên cũng khuyên người trẻ nên thử khởi nghiệp bên ngoài. Trải nghiệm này giúp họ thấu hiểu sự vất vả của thế hệ đi trước khi quay về kế nghiệp.

Anh Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch HĐQT, cho biết đã đối mặt với cú sốc văn hóa lớn khi trở về điều hành công ty cách đây 4 năm. Trước đó, anh có nhiều năm làm việc trong cơ quan nhà nước với kinh nghiệm quản lý bằng văn bản và quy trình rõ ràng.

Trong khi đó, doanh nghiệp gia đình lại được vận hành chủ yếu bằng quy trình miệng và mang cảm tính cá nhân. Mâu thuẫn bùng nổ khi người nhà xin cho con cháu vào làm bộ phận marketing. Khi anh Sơn yêu cầu phải đánh giá năng lực nhân sự theo đúng quy trình, người nhà đã phản ứng trực diện bằng câu nói: "Thế mày không nhận con tao vào à?" . Sự thiếu đồng nhất giữa lý trí điều hành và tình cảm gia đình khiến anh gặp nhiều áp lực.

Để duy trì và nâng cao thương hiệu, anh kiên quyết thiết lập lại toàn bộ nguyên tắc làm việc nội bộ. Anh Sơn yêu cầu mọi cuộc hội ý trong gia đình liên quan đến công ty đều phải có căn cứ và cơ sở dữ liệu rõ ràng. Thay vì chỉ tính toán lợi nhuận theo từng năm như thế hệ đi trước, anh tiến hành xây dựng bản kế hoạch kinh doanh 5 năm bài bản đầu tiên cho tổ chức. Nhằm đảm bảo hiệu quả điều hành trong vai trò Tổng giám đốc, anh đề nghị bố mẹ cam kết chuyển giao toàn bộ quyền lực, bao gồm cả cổ phần, và không tác động ngầm từ phía sau. Đổi lại, anh đồng ý chấp nhận lộ trình thay đổi hệ thống dần dần trong khoảng thời gian 5 năm.

Anh Sơn khẳng định nguyên tắc sống còn của doanh nghiệp là phải tách bạch giữa quyền sở hữu và chức năng quản trị. Hệ thống điều hành cần được chuẩn hóa và áp dụng công bằng cho tất cả mọi người, không phân biệt thành viên sáng lập, ban giám đốc hay con cháu trong nhà. Quan trọng nhất, tổ chức phải có hệ thống văn bản quy định minh bạch để mọi nhân viên đều có thể giám sát chéo.

Khép lại chương trình, tỷ phú Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Cheah mang đến bài học từ Sunway Group. Đế chế đa ngành này hiện có vốn hóa thị trường khoảng 275.000 tỷ đồng. Sau hai lần cận kề phá sản, ông đã tái thiết Sunway thành hệ sinh thái 12 lĩnh vực. Dự án nổi bật nhất là đô thị thông minh Sunway City quy mô 800 hecta, xây dựng trên nền mỏ thiếc cũ. Hành trình này cung cấp thêm cơ sở dữ liệu thực tiễn để cộng đồng doanh nhân Việt Nam định hình chiến lược phát triển dài hạn.

Những chia sẻ thực chiến này đã mang lại định hướng cho các doanh nghiệp tham dự. Bà Hanna Nguyễn, nhà sáng lập doanh nghiệp tiếp thị số Nasa Digi, bày tỏ sự đồng cảm với hành trình tháo gỡ rào cản của đại diện Biti's. Lãnh đạo Nasa Digi cho biết sẽ ứng dụng các tiêu chuẩn đổi mới từ Tập đoàn Mamee và định hướng văn hóa hạnh phúc vào thực tế quản trị để tối ưu hóa quy trình và mở rộng mạng lưới đối tác.﻿