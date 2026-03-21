CEO 9X của Coolmate vào Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Phạm Chí Nhu là Giám đốc điều hành Coolmate, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam; doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Trong đó, có 2 đại diện trong lĩnh vực Lao động sản xuất và Kinh doanh – Khởi nghiệp đến từ các doanh nghiệp là Nguyễn Chí Đông (SN 1996) hiện là Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) và Phạm Chí Nhu (SN 1991) là Giám đốc điều hành Coolmate.

Kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông.

Anh Nguyễn Chí Đông đã chủ trì phát triển nền tảng Dữ liệu lớn (VLP), Học máy (vMLP) và hệ thống số liệu thông minh GenBI, làm lợi hàng chục tỷ đồng và tiết kiệm chi phí mua sản phẩm ngoại cho Viettel và nhiều khách hàng.

Tiêu biểu, nền tảng Dữ liệu lớn (VLP) được triển khai mang lại doanh thu 260 tỷ đồng, giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng) chi phí nếu phải mua sản phẩm từ nước ngoài.

Anh từng đoạt 11 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế; sở hữu 3 chứng chỉ chuyên môn quốc tế (Hoa Kỳ) về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây.﻿

Doanh nhân trẻ Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate.

Anh Phạm Chí Nhu đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam; doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Năm 2025, anh đưa Coolmate lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Coolmate đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Mỹ. Dòng sản phẩm tất Yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số một trong ngành hàng, được gắn nhãn “Amazon’s Choice” và Best Selling Item.

Bên cạnh đó, anh Nhu và công ty đã phát triển dự án Care & Share với nhiều hoạt động xã hội về giáo dục, môi trường.﻿

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra tối 25/3 tại Thủ đô Hà Nội.﻿

Phụng Tiên

