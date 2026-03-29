Đại diện Cục Thuế: Doanh thu vượt 3 tỷ đồng giữa năm, hộ kinh doanh vẫn được giữ cách tính thuế cũ

Tại chương trình "Hướng dẫn chính sách và phương pháp kê khai thuế" số 03 với chủ đề hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, một trong những vướng mắc được người nộp thuế quan tâm là việc thay đổi phương pháp tính thuế khi doanh thu biến động trong năm.

Cụ thể, hộ kinh doanh đặt câu hỏi: trong trường hợp đầu năm ước tính doanh thu dưới 3 tỷ đồng nên áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu, nhưng đến giữa năm (quý III hoặc quý IV) doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng thì có phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập hay không, do hai phương pháp này yêu cầu sổ sách khác nhau và có thể gây khó khăn khi chuyển đổi.

Giải đáp vấn đề này, bà Phùng Thu Hằng – Chuyên viên Ban Chính sách, Thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định 68, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh được xác định căn cứ vào doanh thu của năm tính thuế.

Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm được áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu nhân với thuế suất. Trong khi đó, phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất áp dụng đối với trường hợp có doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc cá nhân thuộc nhóm doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng nhưng lựa chọn phương pháp này.

Đáng chú ý, đại diện cơ quan thuế nhấn mạnh quy định về thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế. Theo đó, nếu hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu mà kết thúc năm xác định doanh thu thực tế vượt trên 3 tỷ đồng, thì việc chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập sẽ chỉ thực hiện từ năm tiếp theo.

"Trong trường hợp hộ kinh doanh dự kiến doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và đang áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu, nhưng đến quý III hoặc quý IV doanh thu thực tế vượt trên 3 tỷ đồng thì hộ kinh doanh không phải chuyển đổi phương pháp tính thuế ngay trong năm đó mà sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp đang áp dụng cho đến hết năm. Từ năm tiếp theo mới chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập theo quy định", bà Hằng nêu rõ.

Trao đổi thêm tại chương trình, đại diện cơ quan thuế cũng khẳng định, việc doanh thu biến động trong quá trình kinh doanh là điều phổ biến, song phương pháp tính thuế sẽ được giữ ổn định trong suốt năm tài chính, không bắt buộc điều chỉnh ngay khi phát sinh thay đổi.

Như vậy, với trường hợp doanh thu tăng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng trong năm, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu cho đến hết năm và chỉ chuyển đổi từ năm sau, qua đó giúp giảm áp lực thay đổi sổ sách, phương pháp kế toán giữa chừng.



