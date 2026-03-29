Khám phá 3 liên minh hàng không lớn nhất thế giới, Việt Nam có duy nhất Vietnam Airlines góp mặt

Trong 30 năm qua, các hãng hàng không trên toàn thế giới đã thành lập các liên minh hàng không nhằm mục đích tích hợp các dịch vụ, giữ chân khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho hành khách bay quốc tế.

Ba liên minh hàng không lớn nhất thế giới hiện đang cạnh tranh thị phần toàn cầu là Star Alliance, SkyTeam và Oneworld. ﻿

Star, SkyTeam và Oneworld không chỉ giúp thuận tiện cho các chuyến đi đường dài có nối chuyến mà còn thưởng cho khách hàng thân thiết bằng điểm và dặm bay có thể quy đổi.

Star Alliance là liên minh hàng không lâu đời nhất cũng là liên minh lớn nhất. Được thành lập vào năm 1997 bởi năm hãng hàng không từ ba châu lục, ngày nay Star Alliance có trụ sở chính tại Frankfurt và dẫn đầu cả về thị phần lẫn số lượng thành viên.

Liên minh này hiện có 25 thành viên, thành viên mới ITA Airways dự kiến sẽ gia nhập trong vài tháng tới sau khi được Lufthansa, một trong những nhà đồng sáng lập của Star, mua lại.

Đại diện đến từ Việt Nam, Vietnam Airlines hiện đang góp mặt trong liên minh Skyteam.﻿ SkyTeam được thành lập năm 2000 bởi 4 hãng sáng lập: Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines và Korean Air.

Sau khi Delta Airlines, một thành viên sáng lập của SkyTeam, mua lại cổ phần của LATAM Group vào năm 2020, hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh đã rời khỏi Oneworld, khiến liên minh này không còn sự hiện diện nào trong khu vực.

Hai năm sau, hai hãng hàng không Nga (Aeroflot và S7 Airlines) đã bị các liên đoàn hàng không tương ứng của họ, SkyTeam và Oneworld, đình chỉ hoạt động sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Liên minh hàng không còn lại trong top 3, Oneworld cũng đã phải đối mặt với những vấn đề khác trong những năm gần đây, bao gồm cả những rắc rối giữa thành viên Qatar Airways và các thành viên sáng lập American Airlines và Qantas.

Những vấn đề này nảy sinh từ những nhận định về cạnh tranh không lành mạnh và các hoạt động kinh doanh bắt nguồn từ các khoản trợ cấp mà Qatar Airways nhận được từ chính phủ nước mình.

Thị trường châu Âu, Trung Quốc và Mỹ từ lâu đã là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa ba liên minh hàng không. Ba hãng hàng không lớn của Mỹ là Delta, American và United đều là thành viên sáng lập của các liên minh riêng của họ, đã hợp tác với các đối tác nước ngoài để cung cấp khả năng kết nối đường dài tốt hơn.

Hiện nay, thị trường hàng không Trung Quốc chủ yếu cạnh tranh với các thành viên của Star Alliance và SkyTeam, trong khi châu Âu chứng kiến sự cạnh tranh đặc biệt khốc liệt giữa SkyTeam và Oneworld tại Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Ngược lại, khu vực Mỹ Latinh chỉ có bốn thành viên liên minh, mỗi liên minh Star và SkyTeam có hai thành viên. Trong khi đó, châu Phi vẫn là cơ hội lớn nhất để mở rộng liên minh, với một số quốc gia lớn nhất trên lục địa, như Ghana hay Nigeria, lại không có đại diện nào trong bất kỳ liên minh nào trong ba liên minh.