Viết tâm thư chia sẻ về hành trình 10 năm cùng Vntrip gây bão mạng, chủ tịch Lê Đắc Lâm bị hiểu nhầm đã rút lui

Trong cuộc trao đổi riêng với chúng tôi, ông khẳng định dứt khoát: “Tôi không rút lui khỏi VNTrip. Tôi đang chuyển từ vai trò vận hành trực tiếp sang xây dựng hệ thống và đội ngũ để công ty có thể vận hành tốt mà không phụ thuộc vào một cá nhân”.

Theo ông, một doanh nghiệp chỉ thực sự trưởng thành khi nó vẫn chạy tốt ngay cả khi người sáng lập không có mặt mỗi ngày.

“Trong 10 năm đầu, tôi làm mọi thứ để công ty tồn tại. Trong giai đoạn tiếp theo, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo công ty có thể phát triển mà không cần tôi làm mọi thứ.

Việc tôi “lùi lại” không phải là rời đi, mà là để trao quyền cho đội ngũ tốt hơn và tập trung vào những quyết định dài hạn”, ông Lâm nói.

Ông Lê Đắc Lâm - Chủ tịch VNTrip

Trước đó, sau khi chuyển từ mô hình B2C sang B2B, Vntrip đã bứt phá và tăng trưởng doanh thu gấp nhiều lần. Năm 2025, doanh nghiệp tiến gần mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu với nền tảng TMS là trọng tâm.

Theo ông Lâm: “Điều quan trọng nhất với chúng tôi không phải là tăng trưởng nhanh, mà là xây dựng một hệ thống có thể duy trì chất lượng dịch vụ và giá tốt trong thời gian dài.

Song song với VNTrip, tôi cũng dành thời gian cho giáo dục và phát triển con người, tham giá xây dựng các chương trình mới ở Đại học Đại Nam”.

Được biết, ông Lâm vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Harvard Extension School và cũng nhận được học bổng chương trình tiến sĩ quản lý giáo dục tại ĐH Johns Hopkins.

Chia sẻ cùng chúng tôi, những trải nghiệm này đã giúp ông có thêm góc nhìn để áp dụng vào việc xây dựng tổ chức và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

“Tôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn cho Đại học Đại Nam , đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng các chương trình gắn với công nghệ và thực tiễn”.

Theo quan điểm của ông “Kinh doanh và giáo dục có một điểm chung: đều là bài toán xây dựng hệ thống bền vững, không phụ thuộc vào một cá nhân”.

“Nếu phải tóm lại trong một câu: tôi không rời VNTrip, tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn VNTrip có thể lớn hơn cả vai trò của người sáng lập”, ông quả quyết.