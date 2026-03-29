Thiên Long góp gần 145 tỷ đồng lập công ty mới nhằm tái cấu trúc vốn Văn hóa Phương Nam

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG, sàn HoSE) vừa phê duyệt việc góp vốn thành lập công ty mới thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam.

Theo đó, doanh nghiệp mới dự kiến thành lập có tên là Công ty CP Đầu tư Evertrust, trụ sở chính đặt tại TS2.9.01, The Tresor, số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếm, TP.HCM. Lĩnh vực hoạt động chính gồm các hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác.

Tập đoàn Thiên Long cho biết giá trị vốn góp là 144,9 tỷ đồng, tương đương với 14,49 triệu cổ phần và chiếm 99,94% vốn điều lệ của công ty mới.

Ông Cô Gia Thọ- Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Thiên Long, sẽ là Người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Evertrust.

Mục đích thành lập doanh nghiệp mới nêu trên nhằm triển khai định hướng tái cấu trúc lại cổ phần mà Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam đang sở hữu tại Công ty CP Văn hóa Phương Nam và hướng đến mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Văn hóa Phương Nam theo chủ trương đã được HĐQT phê duyệt.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/3/2025 vừa qua, Tập đoàn Thiên Long đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2025.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4/2026 tại Khách sạn New World Saigon - 76 Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM.

Nội dung họp nhằm thông qua các tài liệu gồm Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 và các nội dung khác.

Trước đó, ngày 13/3/2026, Tập đoàn Thiên Long cũng đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 31/3/2026.

Với hơn 96,5 triệu cổ phiếu TLG đang lưu hành trên thị trường, ước tính Tập đoàn Thiên Long sẽ phải chi khoảng hơn 241,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.



