Tổng Giám đốc DSC: Những nhịp điều chỉnh của VN-Index nếu xảy ra có thể sẽ rất "sâu và đau"

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra sáng 16/4, đánh giá về triển vọng thị trường, ông Bạch Quốc Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DSC﻿ cho rằng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.950–2.000 điểm trong kịch bản tích cực, khi kinh tế duy trì tăng trưởng mạnh với mục tiêu GDP khoảng 10%, căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và giá năng lượng dần ổn định trở lại.

Theo CEO DSC, nền tảng hỗ trợ thị trường còn đến từ triển vọng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng khoảng 10–15%, trong khi mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng khoảng 11 lần. Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường cũng được kỳ vọng có thể thu hút thêm khoảng 5–8 tỷ USD vốn ngoại.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc DSC lưu ý nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các rủi ro như căng thẳng địa chính trị kéo dài, áp lực lạm phát, lãi suất và tỷ giá neo cao.

Dù triển vọng dài hạn được đánh giá tích cực, ông Vinh cũng nhấn mạnh nhà đầu tư cần giữ sự thận trọng, bởi những nhịp điều chỉnh của thị trường nếu xảy ra có thể sẽ rất "sâu và đau".

Theo ông, sau khi đi lên mạnh từ vùng đáy của 2–3 năm trước, mặt bằng điểm số hiện tại đã ở mức cao hơn đáng kể so với các năm trước.

" Khác với những giai đoạn giảm mạnh trước đây, khi các cổ phiếu bluechips chiết khấu 15–20% đã nhanh chóng hút được lực cầu bắt đáy, dòng tiền hiện nay vẫn chưa thực sự “tham lam”, cho thấy tâm lý chung vẫn khá thận trọng với việc giải ngân trở lại ", CEO DSC nhấn mạnh.

Liên quan tới kế hoạch tìm kiếm cổ đông chiến lược, DSC cho biết đang hướng tới nhóm đối tác là các doanh nghiệp hoặc định chế tài chính quy mô lớn. Mức giá chào bán dự kiến không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá công ty rơi vào khoảng 5.500 tỷ đồng.

Theo định hướng được chia sẻ, nhà đầu tư chiến lược có thể đến từ trong nước hoặc nước ngoài, với điều kiện đáp ứng đầy đủ quy định đầu tư tại Việt Nam, có tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu uy tín và danh tiếng quốc tế, đồng thời có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Về tầm nhìn dài hạn, DSC đặt mục tiêu vươn lên nhóm 10 công ty chứng khoán hàng đầu thị trường, đồng thời hướng tới mốc lợi nhuận 1.000 tỷ đồng trong tương lai.

Tại đại hội, Chứng khoán DSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 7% và 3% so với thực hiện 2025.﻿

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 được xây dựng bám sát kỳ vọng phục hồi vĩ mô, hướng tới thiết lập kỷ lục mới. DSC cho biết sẽ tập trung tối đa hoá biên lợi nhuận từ mảng cho vay margin với các mốc dư nợ kỷ lục, đồng thời linh hoạt tái cơ cấu danh mục tự doanh để bám sát dòng tiền trên thị trường.

Liên quan tới việc khai thác tệp khách hàng, DSC cũng cho biết định hướng trong năm 2026 là tiếp tục tận dụng tối đa lợi thế từ hệ sinh thái Tập đoàn Thành Công (TC Group), thay vì chạy đua thị phần bằng mọi giá. Theo CTCK này, việc khai thác sâu tệp khách hàng từ mạng lưới này kỳ vọng mang lại nguồn thu phát triển bền vững và ít chịu tác động bởi các pha điều chỉnh ngắn hạn từ thị trường. ﻿