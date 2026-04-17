Chuyên gia: Đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư F0 “xuống tiền”

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục biến động và dòng tiền có xu hướng phân hóa, câu hỏi “tiền sẽ đi đâu” trong quý II/2026 đang trở thành mối quan tâm lớn của nhà đầu tư. Không chỉ là bài toán lựa chọn nhóm ngành, đây còn là giai đoạn đòi hỏi nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô đan xen.

Tại chương trình “Bản đồ dòng tiền quý II/2026” do Chứng khoán Finhay tổ chức, các chuyên gia cho rằng dù thị trường vẫn đối mặt với không ít “cơn gió ngược” trong ngắn hạn, cơ hội đầu tư trung và dài hạn vẫn hiện hữu, đặc biệt khi nền tảng kinh tế duy trì tích cực và định giá thị trường đang ở vùng hấp dẫn.

"La bàn đầu tư" sẽ theo hình chữ K﻿

Đưa ra quan điểm, ông Vương Khắc Huy – Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam nhấn mạnh thay vì tập trung vào các biến động ngắn hạn, nhà đầu tư cần nhìn vào bức tranh tổng thể của nền kinh tế để xây dựng “la bàn” đầu tư.

Theo chuyên gia, nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn đang duy trì tích cực, với tăng trưởng GDP gần đây đạt khoảng 7–8%. Dù đây đã là mức cao, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tham vọng hơn, hướng tới tăng trưởng bình quân khoảng 10% trong những năm tới. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng tích cực, cơ hội đầu tư sẽ không phân bổ đồng đều mà có sự phân hóa rõ nét. Ông Huy cho rằng “la bàn” đầu tư trong giai đoạn tới sẽ mang hình chữ K, tức là dòng tiền sẽ tập trung vào một nhóm doanh nghiệp nhất định thay vì lan tỏa rộng.

Cụ thể, dòng tiền nhiều khả năng sẽ ưu tiên các doanh nghiệp lớn, đầu ngành, đặc biệt là những doanh nghiệp có khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt. Trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới, không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng tiếp cận vốn, do đó đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có năng lực triển khai dự án, đặc biệt là các dự án quy mô lớn gắn với định hướng phát triển của nền kinh tế, cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi.

﻿Rủi ro đã được phản ánh vào giá, định giá thấp nhất 10 năm

Ở một góc nhìn khác, liên quan đến lộ trình đầu tư cho nhà đầu tư mới (F0), đặc biệt là những người có số vốn nhỏ, ông Phùng Minh Hoàng – Giám đốc Chiến lược, Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng cho rằng quý II/2026 là thời điểm phù hợp để bắt đầu tham gia thị trường.

" Những yếu tố bất lợi như mặt bằng lãi suất cao, căng thẳng địa chính trị hay biến động giá dầu… đã phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu, khiến thị trường hiện giao dịch ở vùng định giá tương đối thấp" , chuyên gia nhận định.

Cụ thể, các chỉ số định giá như P/E và P/B đang thấp hơn mức trung bình 10 năm, trong khi triển vọng lợi nhuận (ROE) lại bước vào chu kỳ cải thiện nhờ những thay đổi mang tính cấu trúc của nền kinh tế cũng như sự chuyển dịch tích cực giữa các ngành.

Đáng chú ý, nếu loại trừ một số cổ phiếu vốn hóa lớn có mức tăng đột biến và chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số, định giá chung của thị trường còn trở nên hấp dẫn hơn.

Từ đó, chuyên gia cho rằng giai đoạn hiện tại là cơ hội phù hợp để các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường, đặc biệt với cách tiếp cận dài hạn.

Ở kịch bản tích cực hơn, chuyên gia này kỳ vọng một số yếu tố vĩ mô sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2026, khi mặt bằng lãi suất có thể hạ nhiệt và căng thẳng địa chính trị dần lắng dịu. Những “cơn gió ngược” hiện tại vì vậy được đánh giá mang tính ngắn hạn và có thể sớm qua đi.

“ Trong trung và dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ sở để được tái định giá ở mức cao hơn, nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế ”, ông Minh Hoàng nhận định.